الامارات | «مدارس الحياة» في مكتبات دبي.. تتواصل مع بريق الذهب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لرواد مكتبات دبي العامة، برنامجاً ثرياً بالمعرفة والجلسات الملهمة، عبر فعاليات مشروع «مدارس الحياة»، الهادف إلى تنمية كفاءات وصقل مهارات أفراد المجتمع في مجالات عدة.

وسيشهد المشروع خلال يناير المقبل، إطلاق مجموعة أندية جديدة، من بينها «اللغات» و«الفن التشكيلي» و«الرسم» و«المجوهرات» و«الشطرنج» وغيرها، وسيتم من خلالها تسليط الضوء على طرق التصميم وصناعة المجوهرات، وفن السرد القصصي، وأساليب التعبير عن الأفكار، وهو ما يتماشى مع جهود الهيئة، الرامية إلى خلق بيئة إبداعية ثقافية مستدامة في مكتبات دبي العامة.

وتحت عنوان «المجوهرات والتصميم» سيكون زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع باقة من ورش العمل، ومن بينها ورشة «الذهب.. زينة وخزينة» وفيها تركز ليلى الحواج على تفاصيل عمليات شراء الذهب وأنواعه المختلفة، بينما تقدم فرح بيرفيز بهروشة من معهد بيكاسو عبر ورشة «تصميم المجوهرات» تجارب مفيدة للراغبين في اكتشاف فنون صناعة المجوهرات، فيما يسعى البروفيسور شادي الطباع من خلال ورشة «المقاعد.. إعادة تصميم الأثاث» إلى تشجيع المشاركين على إطلاق العنان لأفكارهم، وتمكينهم من إنشاء مفهوم لمقعد مستقبلي، يدعم التفاعل الاجتماعي.

وتتولى إيما بطرس، من معهد بيكاسو، مهمة تطوير مهارات زوار المكتبة في مجالات ابتكار وتصميم الأحذية.

وتركز فاطمة المهيري ضمن ورش «نادي المجوهرات» على تطوير مهارات المشاركين في تقنيات ابتكار تصميم المجوهرات والأحجار الكريمة وطرق الرسم الفني وتظليل اللآلئ والخرز وغيرها.

في حين تفتح شيرين شاهين أمام زوار مكتبة الراشدية العامة، المجال لاكتشاف طرق استخدام المواد المعاد تدويرها، لإنشاء مجموعة مجوهرات فريدة.

وتشرف حميدة قتالي على ورشة «صناعة الأساور» في مكتبة المنخول العامة، وكذلك ورشة «صناعة حلق الأذن من النحاس» التي ستنظم في مكتبة حتّا العامة.

وضمن فعاليات «نادي الكتاب» تقدم منّة البدر في مكتبة حتّا العامة، ورشة «تطوير المهارات الأساسية للكتابة الإبداعية»، وتسعى فيها إلى تدريب المشاركين على أساليب التعبير عن الأفكار، وإيصال الرسائل باستخدام لغة إبداعية قادرة على جذب اهتمام القرّاء.

وعبر ورشة «حكايات صغيرة» التي تعقد في مكتبة الطوار العامة، تتيح لمياء توفيق أمام الصغار فرصة مناقشة الكتب باستخدام فنون السرد القصصي، بينما سيكون زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع جلسة «رحلة عبر كتاب» وتقدمها داليا أبوالعطا، وتتم خلالها مناقشة مجموعة من الكتب القيّمة.

في حين، تضيء مريم الفارسي عبر جلسات «نادي اللغات» في مكتبة الطوار العامة على جماليات «الرمسة الإماراتية»، وتبين خلالها الفروق بين اللغة العربية الفصحى واللهجة الإماراتية، بما في ذلك طريقة السلام والتحية والتعريف بالنفس، إلى جانب طرق صياغة الجمل باستخدام الأفعال المضارعة في اللغة العربية.

وتستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ورش «نادي الفن التشكيلي»، ويشرف عليها الفنان مجدي كفراوي، ويسعى فيها إلى تدريب زوار المكتبة على تقنيات الرسم وأسرار الألوان الأساسية وطرق استخداماتها المتعددة.

كما تحتفي «مدارس الحياة» عبر ورش «نادي الرسم» بالفنان البرازيلي روميرو بريتو، حيث تتولى نانيومبي مارغريت تقديم ورشتي «التعبير عن السعادة» و«رسم الأزهار»، لتمكين الصغار من استخدام الخطوط والدوائر لإبداع أعمال فنية يعبرون من خلالها عن أحلامهم وآمالهم ومشاعرهم الإيجابية.

المشروع يهدف إلى خلق بيئة إبداعية ثقافية مستدامة في مكتبات دبي العامة.

تنظم ورش «مدارس الحياة» المجانية التي تقدم لرواد مكتبات دبي العامة بالشراكة مع قطاعات عدة، ويشهد يناير المقبل تنظيم فعاليات متنوعة، بالتعاون مع معهد بيكاسو، ومعهد دبي للتصميم والابتكار، ومعهد «اتش جي اتش» للمجوهرات.

«نادي المجوهرات» يسعى إلى تطوير مهارات المشاركين في ابتكار تصميم المجوهرات والأحجار الكريمة.