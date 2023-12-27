فاكهة شهيرة فوائدها تعادل 50 قطعة لحم.. غنية بالبروتين وتقاوم نزلات البرد

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحرنكش من الفواكه المحببة لدى كثير من الناس، لطعمه المميز ذي الحلاوة والحامضية، فضلًا عن احتوائه على عناصر غذائية مفيدة للجسم، ومضادات الأكسدة والمعادن، وما لا يعرفه كثيرون أن فوائده تعادل 50 قطعة من اللحم، إذ يحتوي على فيتامينات عالية جدًا ومفيدة للجسم.

ما فوائد الحرنكش الصحية؟

يقول الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، إن تناول الحرنكش يعمل على محاربة أنيميا نقص الحديد، كما أنه محتواه غني بفيتامينات «ب»، وفيتامين B6، وفيتامين B12: «في الحرنكش فوائد صحية هائلة، لأنه غني بعنصري المغنيسيوم والفسفور، كأننا بناكل 50 قطعة من اللحم، لكن من غير أي أضرار، لأنه من الأساس بيساعد على توزان ضغط الدم».

الحصة المناسبة من أكل الحرنكش

وأضاف الحوفي، أن تناول الحرنكش لا يضر، وأن كل حصة من منه بها سعرات حرارية و2.66 جرام من البروتين، فضلًا عن الكبروهيدرات والفيتامينات والكالسيوم: «تناول أي كمية من الحرنكش لا تضر، لكن يجب تناوله ناضجًا، عشان السولانين اللي فيه ميأثرش على الجسم».

فوائد الحرنكش

قدم أستاذ علوم الأغذية، عدة فوائد للحرنكش:

- التقليل من خطورة الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ـ تقوية الجهاز التنفسي والمناعي.

- التقليل من الإصابة بالبرد والإنفلونزا.

ـ يتميز بالسعرات الحرارية القليلة، إذ يحتوي على مواد حمضية، تساعد على تكسير الدهون في الطعام.

ـ تنظيم مستوى السكر في الدم.

- التقليل من خطر الإصابة بارتفاع السكر.

ـ تحسين عملية الهضم والتخلص من عسر الهضم.

ـ تقليل الوزن، إذ أنه يساعد على ارتفاع مستوى الحرق في الجسم.

- يساعد على تحسين الحالة النفسية للإنسان.

ـ يساعد على التقليل من الشعور بالخمول والإجهاد.

- الحفاظ على صحة العينين، لما به من فيتامين أ.

- يعمل على نمو اﻷنسجة، ونمو العظام بشكل سليم.

- يعمل على ضبط وظائف الغدة الكظرية.