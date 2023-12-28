فيديو صادم.. طبيب يضرب مريضة في رأسها أثناء الجراحة وهذا ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ذهبت سيدة مسنة في الصين إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لعينها، حيث قام الطبيب بتخديرها موضعيا.

المريضة البالغة من العمر 82 عاما، كانت تتحدث بلهجة محلية، ولم تتمكن من فهم تحذيرات الطبيب أثناء الجراحة، وردا على ذلك، قام الجراح بلكمها ثلاث مرات على الأقل في رأسها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن الحادثة المروعة وقعت في مستشفى في منطقة جيجانج الصينية، وتم تسجيل الحادث بأكمله على كاميرا المراقبة وتمت مشاركته على منصة التواصل الاجتماعي الصينية مؤخرًا، . Weibo

وانتشر الفيديو بشكل كبير بعد أن تم مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي الصينية.

وقال المستشفى في بيان، إن المريضة خضعت للتخدير أثناء الجراحة، لكنها لم تتحمل ذلك، وواصلت تحريك رأسها ومقل عينيها أثناء الجراحة ولم تستطع فهم تحذيرات الطبيب، حيث كانت المريضة تتحدث بلهجة محلية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلاً عن المستشفى أن الطبيب "تعامل مع المريضة بقسوة".

"أثناء العملية، وبسبب التخدير الموضعي، كانت المريضة تعاني من عدم تحمل جراحي فحاولت لمس عينيها، المنطقة القريبة من العينين هي منطقة جراحية معقمة، بمجرد لمسها، قد تسبب العدوى، والطبيب يريد تجنب الخطر"، جاء ذلك في بيان،

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن السلطات المحلية أفادت بأن المرأة أصيبت بكدمات في جبهتها .

وبعد الغضب الهائل لرواد مواقع التواصل، قامت المجموعة الأم للمستشفى بإيقاف الجراح وطرد المدير التنفيذي للمستشفى هذا الأسبوع.

واعتذر المستشفى للمرأة المسنة ومنحها تعويضًا قدره 500 يوان، إلا أن نجل المرأة ادعى أنها مصابة بالعمى في عينها اليسرى، لكن لا توجد تقارير طبية تشير إلى أن السبب هو الحادث.

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