بلوجر كويتية تثير الجدل.. تصطحب بنت صغيرة لنفخ شفايفها بالفيلر "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أثارت بلوجر كويتية الجدل بعد نشر مجموعة قصص قصيرة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "سناب شات" الذي يتابعها عليه الملايين، وكانت داخل إحدى مراكز التجميل لعمل فيلر هي ونجلتها صاحبة الـ 8 أعوام، وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو الذي أثار غضبهم.

وكان الهجوم على سارة الكندري بعد سماع الحوار الذي دار بينها هي والطبية التي تعمل في عيادة التجميل عن نفخ شفاه نجلتها التي تدعى "سارة" بالفيلر لعمل رسم "الشفاه الفرنسية"، وكانت قد نشرت مظهر شفاة نجلتها قبل وبعد الفيلر.

مما أثار غضب المتابعين بشكل أكبر، وطالبوا بمحاسبتها قانونيًا هي و مركز التجميل لأن ذلك يعد جريمة في حق الطفلة الصغيرة ويمكن أن يعرضها للمخاطر الصحية.

عقّبت المدونة الكويتية على المقطع المتداول بقولها "لم أجرِ عملية تجميل لطفلتي، بل كنت أقصد شقيقتها هي من قامت بحقن شفتيها بالفيلر وهي تبلغ من العمر 19 عامًا"، ونشرت مقطع الفيديو محامية كويتية تدعى "سناء الشمري"، وتطلب من الأشخاص التحقق من الأمر قبل نشر أي شيء.

وجاءت ردود العديد من المتابعين، أن الأم من ذكرت أسم طفلتها بشكل واضح خلال مقطع الفيديو، وأكدت على القيام بالتجميل في شفاها، وتمنى البعض التحقيق في الأمر للكشف عن تفاصيل الواقعة وحتى تنال الأم عقابها في استغلال طفلتها لحصد المشاهدات.

وأوضحت الوزارة الكويتية أن الإجراء يأتي من منطلق حرصها على التأكد من سلامة توفير الخدمة الصحية، بناءً على المعايير العلمية والفنية، مع أخذ في الاعتبار الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة، ومراعاة ما ورد في مقطع الفيديو مع قانون رقم 70 لسنة 2020 ووقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل وقواعد وشروط تنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي، نقلا عن حسابهم الرسمي على "الانستجرام".

رد البلوجر الكويتية سارة الكندري بعد تداول الفيديو

تعليق وزارة الصحة الكويتية