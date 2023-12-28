الامارات | مطعم كوبي «يسبح عكس التيار» في ميامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يتمتع المطبخ الكوبي بسمعة أن أطعمته صحية، فكثير من وجباته تعتمد على اللحوم.

والأطعمة الكوبية المعدة في المنزل ليست في الحقيقة غير صحية، كما يُعتقد، ومع ذلك من الصعب أن تكون كوبياً وفي الوقت نفسه نباتياً.

ولحسن الحظ وجد اثنان من رواد الأعمال الكوبيين هما ليز ماتشادو، وستيفن رودريغيز، طريقة لإدخال نكهات مطبخ بلادهما إلى ذوق ميامي في الأطعمة، باستخدام التوابل والمكونات نفسها باستثناء اللحوم، لإعداد أطباق مبتكرة في المطعم النباتي الذي يمتلكانه في ميامي، تحت اسم «فاجان كوبان كوزين»، أي مطبخ كوبا النباتي.

وقدّم الاثنان في عشية أعياد الميلاد، صناديق أطعمة نباتية للحفلات، مع البطاطس المحشوة والكروكيتا، والذرة وفطائر الجبن والمعجنات.

وبالنسبة لفترة العطلات فهما يطهوان الأرز الكوبي المقلي، مع لحم من فول الصويا، وأيضاً بيض الصويا.