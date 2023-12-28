الامارات | اللوفر أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف اللوفر أبوظبي، في إطار حرصه على تعزيز الروابط الثقافية، والاحتفال ببداية العام الجديد، عن فتح أبوابه أمام الجمهور الإثنين المقبل. وتأتي المبادرة لإتاحة الفرصة لكل من المقيمين والسياح لاستقبال أول أيام العام الجديد وسط مجموعة من الأعمال الفنية الملهمة من مختلف الثقافات والفترات الزمنية.