الامارات | اللوفر أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اللوفر أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف اللوفر أبوظبي، في إطار حرصه على تعزيز الروابط الثقافية، والاحتفال ببداية العام الجديد، عن فتح أبوابه أمام الجمهور الإثنين المقبل. وتأتي المبادرة لإتاحة الفرصة لكل من المقيمين والسياح لاستقبال أول أيام العام الجديد وسط مجموعة من الأعمال الفنية الملهمة من مختلف الثقافات والفترات الزمنية.
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