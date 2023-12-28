الامارات | غزلان ودلافين تمرح في لوحة رملية.. تتغنى بجمال شواطئنا البيضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت جزيرة السعديات في أبوظبي تجربة فنية وإبداعية مميزة تحول خلالها الشاطئ إلى لوحة فنية، بتوقيع فنان الرسم على الرمال الشهير ناثانيال ألابيد، إذ زيّن شاطئ منتجع وفلل السعديات روتانا بأجمل اللمسات التي تعكس ملامح الجمال في الجزيرة.

واستخدم الفنان رمال الجزيرة البيضاء لإبداع لوحة فنية تتغنى بجمال شواطئ جزيرة السعديات ومياهها الفيروزية المتلألئة، وتجسد أجواء الاسترخاء وهدوء الطبيعة فيها. وتمتد التحفة الفنية على طول المنتجع لتصوّر محيطها الطبيعي الآسر، وتعكس أيضاً المشهد تحت القبة الشهيرة لمتحف اللوفر أبوظبي.

ويجسد العمل الإبداعي التزام جزيرة السعديات بالحفاظ على الحياة البرية، من خلال تجسيد رسومات إبداعية للسلاحف البحرية والدلافين بأسلوب فني ساحر، كما تضفي رسومات الغزلان لمسة مميزة على هذه التحفة الفنية المتناغمة مع المناظر الطبيعية الخلابة للوجهة.

كما التقط الفنان ناثانيال جوهر جمال الساحل في الجزيرة، باستخدام لمسات خفيفة لنقل الحركات الإيقاعية للأمواج على طول الشاطئ. وتجمع اللوحة بين معالم الجزيرة في سرد بصري تتعانق في نهايته الخطوط الرملية مع ملاعب الغولف العالمية بالجزيرة، في رمزية لافتة للعلاقة المميزة بين الترفيه والطبيعة.