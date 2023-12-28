الامارات | المُهر «ديتريش» يزور المسنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المتطوعة أناستاسيا كوزير ومُهرها «ديتريش»، يزوران مريضاً في وحدة سافيولوفسكي في مركز متعدد التخصصات للرعاية التلطيفية في العاصمة الروسية موسكو.

وكانت كوزير ومُهرها «ديتريش»، البالغ من العمر 23 عاماً، قد اعتادا زيارة دور رعاية المسنين منذ أكثر من عام، لجلب بعض الراحة، ونشر القليل من الفرح للمرضى الذين هم في الرعاية التلطيفية.