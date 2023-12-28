ماذا يحدث للجسم عند تناول السلطة يوميا؟.. تحميك من أمراض لا تتخيلها

القاهرة - سمر حسين - صحة

طبق السلطة يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا يوميًا في الوجبات الغذائية، إذ يحتوي على فيتامينات ومعادن مغذية، وما لا تعرفه كثير من السيدات أن فوائده الصحية لا يمكن حصرها عند تناوله يوميًا، لذلك يجب أن تعده دائما لتكون طبقا أساسيا على سفرتها.

ماذا يحدث للجسم عند تناول السلطة يوميا؟

يقول الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن تناول السلطة يجب أن يكون في مقدمة كل الأطعمة والوجبات، إذ تحتوي على كثير من الألياف المفيدة للجسم: «الأشخاص الذين يتناولون الخضراوات في السلطة كل يوم، يتمتعون بصحة أفضل، لأن فوائدها تنصب في صحة الدماغ، وتعزز الوظائف الصحية للجسم، كما تساعد على الوقاية من أمراض مزمنة».

هل السلطة تحرق دهون البطن؟

يضيف عفيفي أن دهون الجسم كلها تكون مرتبطة مثل الوحدة، والخضراوات في السلطة تحتوي على تفتيت وحرق كبير للدهون: «خاصًة إذا تم إضافة خل وليمون، وفي كل الأوقات السلطة تحافظ على الجسم، حتى قبل النوم تساعد على رفع مستوى الجلايسين، أحد النواقل العصبية التي تساعد على صحة الجسم، ومش هيدي فرصة للأمراض تأخد من الجسم».

فوائد السلطة للجسم

شجعت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المواطنين على تناول السلطة الخضراء بشكل يومي، موضحة أن فوائدها كثيرة، منها:

- تعزيز مناعة الجسم.

- الوقاية من أمراض القلب.

- الوقاية من السكتة الدماغية.

- مد الجسم بمضادات الأكسدة.

- السلطة غنية بالكربوهيدرات التي تعمل على الحفاظ على أنسجة الجسم.

شروط لإعداد السلطة الخضراء

نوهت «الصحة» إلى بعض الشروط المهمة عند إعداد السلطة الخضراء، إذ أنه يجب أن تحتوي على الخضراوت الصحية:

- يجب أن يحتوي طبق السلطة على 3 ألوان من الخضروات «الأخضر - الأحمر - الأصفر».

- التنوع في أصناف الخضروات المكونة لها.

- وضع أنواع خضراوات ورقية من الخس والجرجير والطماطم والبصل.

- وضع كمية قليلة من زيت الزيتون أو الليمون.