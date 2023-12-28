منتجات بسكويت مصرية عالية الجودة.. أرخص من المستورد والطعم خرافي

القاهرة - سمر حسين - صحة

دور مميز لعبته المرأة المصرية، في حملات دعم المنتجات المحلية، بالتزامن مع دعوات دعم القضية الفلسطينية، وشجب الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من خلال إلزام نفسها وتشجيع أسرتها على تجنب كل يعين دولة الاحتلال على الإبادة الجماعية للفلسطينيين، ونظرا لحب الأطفال لتناول البسكويت، فكان البحث عن بسكويت مصري مضمون وعالي الجودة.

بسكويت مصري عالي الجودة

حالة من الحيرة انتابت كثير من السيدات في رحلة البحث عن بدائل البسكويت المحلية، ويوضح محمد فايز، صاحب أحد المحال التجارية، لـ«هُن»، أن هناك منتجات بسكويت كثيرة مصرية خالصة 100%، وذات جودة عالية، وسعرها أرخص من المستورد.

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منتجات بسكويت مصرية

وهناك أنواع عديدة محلية الصنع منها، «لمبادا»، وهو بسكويت مصري خالص، و«رونسيكا»، وبسكويت «تاو تاو»، وهو من أقدم المنتجات المصرية، بالإضافة إلى «نواعم»، وبسكويت «دالتون»، و«لافيرا»، بالإضافة إلى «لينو»، و«بلازو» وهما مصريان 100%، ويعود تاريخ الشركة المصنعة لهما لأكثر من 50 عامًا.

أنواع بسكويت مصري مضمونة

وأضاف فايز، أن هناك أيضًا، عدة أنواع من البسكويت المصري الخالص، تمثلت في التالي:

- بسكويت الشمعدان.

- بسكويت شاتو.

- بسكويت لوكس.

- بسكويت كورونا.

وأوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن البسكويت المصري مصنوع من مكونات مشتقة من مصادر طبيعية، ذات مذاق ونكهة جيدة، وبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية لا يجب أن تزيد نسبة السكر المتناولة يوميًا، لذلك يجب الحذر، خاصةً عند تناوله للأطفال: «يجب أن تكون الحصة المتناولة من البسكويت، ضمن العناصر الغذائية والسعرات الحرارية في اليوم، ولا تزداد عن 6 قطع، لأن هناك عديد من المواد الغذائية التي نتناولها يوميًا بها كميات كبيرة من السكر».