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الامارات | اللوفر أبوظبي

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف اللوفر أبوظبي، في إطار حرصه على تعزيز الروابط الثقافية، والاحتفال ببداية العام الجديد، عن فتح أبوابه أمام الجمهور الإثنين المقبل. وتأتي المبادرة لإتاحة الفرصة لكل من المقيمين والسياح لاستقبال أول أيام العام الجديد وسط مجموعة من الأعمال الفنية الملهمة من مختلف الثقافات والفترات الزمنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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