فقدان العضلات في الفضاء مشكلة تواجه النساء.. فما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تفقد النساء كتلة عضلية أكبر من الرجال في حالة انعدام الوزن، وذلك نتيجة للدراسة المحاكاة لتجربة رحلات الفضاء، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthday.



وأمضى المشاركون في الدراسة تجربة النوم في أسرّة تحاكي حالة انعدام الوزن، حيث تكون رؤوسهم مائلة بمقدار 6 درجات إلى أسفل، نقلا عن موقع 24.

أظهرت النتائج أن الإناث المشاركات فقدن كتلة عضلات الساق خلال شهرين بمقدار أكبر مما فقده الرجال خلال 3 أشهر.

وقضى الرجال 90 يوماً والنساء 60 يوماً في سرير مائل الرأس بمقدار 6 درجات إلى الأسفل، مع وضع رؤوسهم تحت أقدامهم.

وقال الباحثون إن هذا يحاكي انعدام الوزن الذي يحدث أثناء السفر عبر الفضاء.

وقامت كلتا المجموعتين بجميع الأنشطة، كتناول الطعام، والنوم، والتنظيف، إما في وضع مائل الرأس إلى الأسفل أو في وضع أفقي.

وخلص فريق البحث من جامعة بول ستيت إلى أن النساء أكثر عرضة لضمور العضلات الناجم عن انعدام الوزن.

وقال الباحثون في ملاحظات أساسية إن قرار وكالة ناسا بتنويع أطقم الفضاء في مهام رحلات الفضاء المستقبلية يعني أن المزيد من النساء سيتعرضن لقسوة انعدام الوزن.

وعلى سبيل المثال، تعتزم الوكالة إرسال أول امرأة إلى القمر في عام 2024.

وأوضح الباحثون أنه تم اختيار عضلات الساق للفحص "لأنها ضرورية للمشي والأنشطة خارج المركبة التي من المحتمل أن تكون مطلوبة من أطقم الفضاء التي تزور القمر أو المريخ".

وأشار الباحثون إلى دراسات سابقة أظهرت أن أجسام النساء تستجيب بشكل كبير لممارسة الرياضة أثناء محاكاة انعدام الوزن، ما يعني أن خطة التمرين يمكن أن تتصدى لآثار السفر إلى الفضاء.

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