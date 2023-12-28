صلاة مرة واحدة في العمر تغفر الذنوب.. ما هي وكيف تؤديها؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما هي العبادات التي تغفر الذنوب؟ هل هناك عبادات تجلب للعبد المئات بل الآلاف من الحسنات؟ ربما هذه الأسئلة واحدة من تلك التي تدور في أذهان العباد دومًا، إذ يبحث العديد منهم عن العبادات والسُنن التي تمحي السيئات، وتبدلها حسنات خيرًا منها، عبادات تغفر الذنوب، وهو الأمر الذي ورد بالأحاديث النبوية مرارًا وتكرارًا، سواء بشكل مباشر، أو أوضحه الشيوخ والفقهاء.

صلاة واحدة تغفر الذنوب

وفقًا لما ذكره الشيخ رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، في حديث سابق على فضائية «الحياة» فإن هناك صلاة يغفر بها الله سبحانه وتعالى للعبد ذنوبه، وهي صلاة التسابيح.

هل صلاة التسابيح تغفر جميع الذنوب ؟

على الرغم من كونها صلاة تغفر الذنوب، وفقًا لما استند إليه الشيوخ والفقهاء، إلا أن الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد من قبل على صفحة الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن صلاة التسابيح سُنة، وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث ومن فضلها أن إذا صلاها الإنسان مرة في الشهر أو في العمر كما ورد في الحديث أن تُغفر ذنوب الإنسان، ولكن بشرط التوبة والاستغفار وأن يرد العبد الحقوق إلى أصحابها.

كيف تؤدي صلاة التسابيح؟

كانت دار الإفتاء المصرية، شرحت طريقة وكيفية أداء صلاة التسابيح على النحو التالي:

يصلي العبد أربع ركعات «بتسليمة واحدة» بدون تشهد أوسط.

تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة من الركعات الأربعة في صلاة التسابيح

بعد القراءة وقبل الركوع يردد وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 15 مرة.

في الخطوة التالية، تركع وبعد التسبيح تقول «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده، ثم تقول «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 10 مرات.

ثم تسجد وبعد التسبيح فى السجود تقول «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 10 مرات.

ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد، وتقول «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 10 مرات.

تسجد وبعد التسبيحات فى السجود تقول «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من السجود وتجلس بين السجود والقيام وتردد «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.

تكرر ما ذُكر 4 مرات أي في الركعات الأربع لتكون 300 تسبيحة.