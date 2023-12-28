لماذا نشعر بالدوخة فجأة عند الوقوف؟.. قد يكون مرضا خطيرا

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل أنت ممن يعانون من الشعور بالدوخة عند الوقوف بشكل مفاجئ؟ ربما الأمر قد يعاني منه العديد ليس في مصر فقط بل بجميع بلدان العالم، فالأمر قد يعتقد البعض إنه ناتج لسوء نوم، أو حتى سوء تغذية، إلا إنه قد يكون علامة لأمراض خطيرة تنتج عنه فيما بعد.

لماذا نشعر بالدوخة فجأة عند الوقوف؟

سؤال أجاب عنه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في برنامج تليفزيوني سابق، موضحًا أن واحدا من أهم أسباب الشعور بالدوخة عند القيام بشكل مفاجئ، هو التهاب في العصب العاشر، الذي يُسمى بالـ «العصب الحائر»، واصفًا بكونه واحدا من أهم الأعصاب الموجودة بالجسم، لكنه مُهمل من العديد، على الرغم من إن التهابه يشير للعديد من الأمراض: «عصب حائر لأنه متجول، ومتحرك للأمعاء والمعدة والأوعية الدموية وغيرها».

اختبار يوضح مدى التهاب العصب العاشر

وأشار «موافي» خلال حديثه، إلى أن اختبار المنضدة المائلة، هو الاختبار الذي يلجأ له الأطباء لمعرفة تشخيص المريض وفقًا لحالته وقياس ضغطه: «وقتها العيان بينام على ترابيزة ونغير وضعها فجأة، ونشوف هل الضغط هيتغير أوي ولا إيه».

وتابع: «بعد معرفة وتحديد قياس الضغط المسبب للدوخة، بنعمل تحليل صوديوم لازم يكون من 130 لـ 135، لأن لو أقل بيكون مشكلة للحالة الصحية».

مضاعفات التهاب العصب العاشر

وكان موقع webmd الطبي، سلط الضوء على مضاعفات التهاب العصب العاشر، حال عدم الاهتمام به، والتي تصل للآتي:

تلف العصب العاشر

صعوبة في الكلام.

فقدان الصوت.

صوت أجش.

مشكلة في شرب السوائل.

الشعور بألم في الأذن.

اضطراب نبضات القلب.

اضطراب ضغط الدم.

انخفاض إفراز حمض المعدة.

الغثيان.

انتفاخ أو ألم في البطن.