تساعد على الهضم.. مشروبات تناولها الوجبات الثقيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تناول الوجبات الثقيلة يتسبب في الشعور بعدم الراحة، وبعض الأعراض المزعجة الخاصة بعسر الهضم، مثل الألم وانتفاخ المعدة، لذا في السطور التالية نستعرض المشروبات التي تسهل عملية الهضم وتعزز حركة الأمعاء.

يساعد الماء الدافئ وشاي الكومبوتشا الغني بالبكتيريا الصديقة على تحسين الهضم، وفقًا لما ذكره موقع healthline.

ويمكنك تهدئة الجهاز الهضمي وتحسين الامتصاص عن طريق تناول: شاي النعناع، وشاي الكركم، وشاي الزنجبيل، وشاي الشُمّر، نقلا عن موقع 24.

فالأعشاب والتوابل الموجودة في هذه الأنواع من الشاي تقلل الالتهاب وتخفف أعراض الاضطرابات الهضمية.

كذلك يساعد عصير البرقوق لأنه غني بالألياف، وبالمثل العصائر الخضراء، لأنها غنية بالماء والألياف التي تساعد على الإخراج بسلاسة.

وينصح خبراء التغذية بتجنب الكحول لأنه يزيد التهابات الجهاز الهضمي.

أما بالنسبة للقهوة، فعلى الرغم من تأكد فوائدها الصحية من جوانب عديدة وأنها تحفّز القولون، لا توجد تأكيدات علمية على أنها المشروب الأنسب بعد وجبة دسمة أو ثقيلة، لأنها تزيد إدرار البول، ويحتاج الهضم إلى الماء.

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