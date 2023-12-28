تستخدم كملين طبيعي .. إليك أبرز فوائد الكيوي الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - الكيوي من الفواكه الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم وتعطيه فوائد مذهلة، لذا يكون من الضروري إضافتها في النظام الغذائي.

ماذا تعرف عن فاكهة الكيوي؟

فاكهة الكيوي عبارة عن ثمار صغيرة ومستديرة ذات قشرة بُنيّة. وتتعدّد ألوان لُبّها بين الأخضر، والأصفر، والأحمر.

في بعض الأحيان، قد لا تنتهي عملية طبخ اللحوم عادة بالنتائج المرجوة والمطلوبة، وذلك للحصول على لحم مطبوخ، وطرّي، وليّن.

وإذا كنت تعاني من ذلك، فقد تكون فاكهة الكيوي هي الحل، نقلا عن موقع سي أن أن.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" أن فاكهة الكيوي يمكن استخدامها كمُليّن طبيعي للحوم.

ويوجد أكثر من 400 نوع مختلف من الفاكهة، التي تُعرف سابقًا باسم "عنب الثعلب الصيني".

التغلب على الأرق والنوم بشكل أفضل

تُعد فاكهة الكيوي مصدراً لمضادات الأكسدة والسيروتونين، ما قد يساعد في تحسين بداية النوم ومدته وكفاءته لدى البالغين الذين يعانون من اضطرابات النوم، وفقاً لما ذكرته إحدى الدراسات.

وتُعتبر إحدى الطرق السهلة للاستمتاع بالكيوي عبر تقطيع الفاكهة إلى نصفين، ثم تناول اللّب بالملعقة.

وتحتوي فاكهة الكيوي على معادن كثيرة، مثل الألياف، والبوتاسيوم، والفولات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Wisconsin Department of Public Information".

ويُعتبر هذا النوع من الفاكهة خيارًا ممتازًا لتقوية مناعة الجسم بسبب وجود نسبة عالية من فيتامين (سي).

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "فيسبوك"، أن فاكهة الكيوي تُحسّن أداء جهاز المناعة، وتُقلّل التوتر، كما تحتوي على السكر الطبيعي، الذي يُعتبر بمثابة غذاء ووقود للمخ.

وإلى جانب فاكهة الكيوي، شملت القائمة أيضًا ما يلي:

البرتقال

الفراولة

الليمون

وتحتوي فاكهة الكيوي أيضًا على فيتامين (ك).

وأوضح حساب مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، أن فيتامين (ك) يساعد على التئام الجروح، والحفاظ على صحة العظام.

وتشمل أيضًا مصادره الطبيعية ما يلي:

الخضار الورقية الخضراء، مثل البروكلي والسبانخ

الحبوب، مثل الفاصولياء والبازلاء

البكتيريا في الأمعاء

يتوفر بكميات صغيرة في اللحوم والألبان

وكشفت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن أن البالغين يحتاجون إلى حوالي 1 ميكروغرام يوميًا من فيتامين (ك) لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

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