كيفية بدء مشروع زراعة مربح في البيت.. «هتحققي الاكتفاء الذاتي بخطوات سهلة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشروع الزراعة في البيت يحقق اكتفاء ذاتيا، إذ تُعد العناصر الغذائية والخضراوات من المكونات الأساسية للعيش واستمرار الحياة، ومن الممكن استغلال ربات المنزل هذا في إعداد مشروعات خاصة بهن، وتوفير دخل جديد جيد، ويقدم «هُن»، إمكانية زراعة أي محصول في المنزل خطوة بخطوة.

كيف أبدأ مشروع زراعة؟

أوضحت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، لـ«هُن»، أن بدء أي مشروع زراعي، يتم من خلال التالي:

- تحديد الهدف والدوافع للزراعة.

- تحليل السوق وتحديد الموقع وأي محصول يريدون زراعته.

- اختر نوع المحاصيل الخاصة بمشروع الزراعة.

- معرفة نموذج عمل مشروع زراعي مربح.

- دراسة فرص وخيارات التمويل الخاصة بك.

- تأكد من أن لديكِ المدخلات والمستلزمات والموارد المتاحة والأدوات.

طريقة زراعة إحدى المحاصيل

أوضح المهندس الزراعي، أحمد محمد، في حديثه لـ«هُن»، أن الزراعة تزيد الربح وتؤدي إلى الاكتفاء الذاتي، ولكنها تتطلب تنفيذًا من خلال التالي:

- الزراعة على أسطح المنازل أو مكان رطب لتهوية التربة.

- اختيار الحاوية التي يتم الزراعة فيها تكون مناسبة، ووضع تربة طينية جيدة بداخل الجردل.

- وضع التربة الطينية من محلات الشتلات الزراعية.

- وضع جذور من الخضراوات في التربة.

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- يجب الأخذ في الاعتبار درجة الحرارة وانتظام عملية الري، لنجاح المشروعات.

الترويج للمشروع

حسب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، فإن نجاح مشروع الزراعة يحقق اكتفاء ذاتي، كما أنه يكون مكسبه من 50 إلى 100 ألف جنيه، ولمراعاة عدم الخطأ، الأخذ في الاعتبار الخطوات السابقة، مع الخطوة الأهم هي الترويج والتسويق للمنتج من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والاتفاق مع المصانع والمحلات.