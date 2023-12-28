هل تغير أسعار الذهب ينقص من قيمة ممتلكاتك؟.. «اعرفي إزاي تكسبي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد شراء وبيع الذهب مشروع ادخار وربما استثمار للكثير من السيدات، لذلك بات مراقبة أسعار المصوغات الذهبية من أكثر ما تهتم به والشغل الشاغل لهن، لكنها مع تغير الأسعار تقع في حيرة هل تمت الخسارة من الممتلكات، وما الوقت المناسب للبيع والشراء، لزيادة الربح.

هل تغير أسعار الذهب يخسر من ممتلكاتك؟

أوضح وصفي واصف مستشار شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، خلال حديثه، لـ«هُن»، أن شراء الذهب يعد استثمارًا، وهو ما يجب أن تركز عليه السيدات، إذ أوضح أنه يوجد خلط في مفهوم تغير الأسعار: «تغير الأسعار مش بيأثر على قيمة الدهب ولا الممتلك الحالي ولا عند البيع ولا عند الشراء، لأن القيمة بالطبع بتكون مختلفة عن ما تم شرائه من قبل، وبكده مخسرتيش من ممتلكاتك».

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الوقت المثالي لبيع وشراء الذهب

وأضاف «واصف»، أن حالة البحث عن المكسب على المدى البعيد، هو ما يجب أن ترتكز عليه السيدات عند البيع أو الشراء، والوقت المثالي يتم عن طريق احتساب وزن الذهب وضربه في عدد الجرامات لمعرفة هل القيمة الحالية التي تمتلكها من الذهب، تتناسب مع احتياجاتك من السعر عند البيع أم لا، وكذلك الشراء، ومعرفة أن الاستثمار الأمثل للذهب هو أكثر من سنة».

نصائح للاستثمار الآمن في الذهب

أوضح هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، خلال حديثه لـ«هُن»، أن الاستثمار الآمن في الذهب، يتم من خلال التالي:

- شراء الذهب لا يكون بكل ما تمتلكينه من رأس المال، حتى يكون لديكِ فرصة للاستثمار مرة أخرى في مختلف الأسعار.

- شرائك للسبائك الذهبية، مستحب أن يكون بأحجام صغيرة، عند الاضطرار للبيع.

- يجب التنويع في شراء القطع والمشغولات الذهبية.

- الشراء من مكان موثوق وآمن وذات فاتورة.