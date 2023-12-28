أفضل الأدعية عند نزول المطر.. ردديها لأبنائك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع نزول قطرات الغيث، ترفع الأمهات أيديهن مرددة الأدعية لأبنائها، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليرد القضاء ويحول حالة الأسرة من الشقاء إلى النعيم، وهي فرصة لاستجابة الدعاء، وله فضل عظيم في هذا الوقت.

فضل دعاء المطر

السماء تفتح أبوابها عندما ينزل المطر، مما يجعل الدعاء مستجاب، وهو ما عبر عنه عبد العني هندي، عضو الشئون الإسلامية، خلال حديثه، لـ«هُن»، إذ أوضح أن كل قطرة لها جبر ورزق، وبحسب دار الإفتاء، فإن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت إن رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر يقول: «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا»، ونقله رواه البخاري في صحيحه.

أدعية عند نزول المطر

وهناك العديد من الصيغ الأخرى التي ورد في الدعاء عند نزول المطر، منها:

- ورد عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ».

- اللهم مطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِه، اللهمّ لك الحمد والشكر على هذا المطر، ونسألك يا إلهي أن تجعله بركةً لنا في أرضنا وأولادنا.

- اللهم بارك لنا فيما أنزلته من المطر وارزقنا به أفضل المحاصيل والزروع، وأدم علينا الخير ووفقّنا لطاعتك وشكرك، وبارك لنا في أولادي وأهلي.

- اللهم بارك في أولادي ووفر لهم الخير، كما غسلت هذه الأرض بهذا المطر فاغسل قلوبنا ونقّنا من الخطايا والذنوب والآثام كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأمنن علينا بالرزق الوفير والخير.

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- اللهم لا تحرمنا من المطر ولا تجعل ما أنزلته منه علينا آخر عهدنا به، وأعطنا ولا تحرمنا يا كريم يا رزّاق، فسبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.

- اللهم اكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة، فاللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

-اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، فاللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني، وأسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم أيدينا بمطر نافع؛ فأنت منزل الغيث بفضلك ورحمتك، واللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقبه الندم، ويحبس الرزق، ويعرقل الدعاء، وفّر لي رشادًا، واعفُ عن ذنبي، وأتمنى لي ما هو خيرٌ لي وما أُشتهي.