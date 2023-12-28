احذر هذه الحلويات.. تدمر صحة الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - تشكل الحلويات بأنواعها أضرار عديدة على صحة الأسنان، وخاصًة عند الإفراط في تناولها، وذلك حسب ما ذكرته طبيبة الأسنان لودميلا شيمياكينا في حديثها لـ Gazeta.Ru.



وكشفت طبيبة الأسنان : "إذا تحدثنا عن الضرر الذي يلحق بالأسنان، فقبل كل شيء نشير إلى تلك الحلويات التي تلتصق بالأسنان وتبقى في الفم لفترة طويلة - الكراميل، والمصاصات وغيرها. لأن هذه الأنواع تساهم أكثر من غيرها من الحلويات في تطور تسوس الأسنان". لذلك لا يوصى بإعطائه للأطفال، نقلا عن روسيا اليوم.



وتشير الطبيبة إلى مخاطر الشوكولاتة بالحليب لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والكثير من المواد المضافة.

وتقول: "عموما، جميع الحلويات ضارة للأسنان. لذلك، من المهم مراعاة الاعتدال وعدم إعطائها للأطفال دائما. والحلوى الأكثر أمانا من هذه الناحية هي الشوكولاتة الداكنة وجيليه الفواكه الطبيعي (مرميلاد) كما أن الإكثار من تناول الحلويات الأخرى، سوف يساهم بدرجة أو بأخرى في تطور تسوس الأسنان".

وتستطرد الطبيبة: "الحلوى ضارة ليس فقط للأسنان، بل للجسم بأكمله. لذلك يجب أن نتذكر دائما أن الحلوى بعد وجبة الطعام هو طعام إضافي وليس بديلا لوجبة الطعام. لذلك من الأفضل تناول الحلويات مرة واحدة في اليوم بين وجبات الطعام. كما يجب بعد تناول الحلوى تنظيف الأسنان، وفي حالة تعذر ذلك يجب شطفها بالماء على الأقل، لتقليل عواقبها السلبية".

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