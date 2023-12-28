تحذير للأطفال والأمهات خلال سقوط الأمطار.. ارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تزداد الإصابة بالأمراض التنفسية، وهناك تحذيرات للمرضى ونصائح للتعامل مع التقلبات الجوية، خاصةً الأمهات والأطفال، وأصحاب أمراض الحساسية والجيوب الأنفية والأمراض المزمنة، للوقاية من حالة الطقس شديدة البرودة.

سقوط الأمطار

بحسب ما ذكرت «الأرصاد الجوية»، فإن السحب الممطرة يصاحبها سقوط أمطار، على محافظات الجمهورية المختلفة خاصةً الشمالية منها، وتكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا على بعض محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، مما يتعين على فئات الأطفال والأمهات عدم الخروج إلا في حالات الطوارئ، باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالطقس.

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وهو ما حذر منه محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لـ«هُن»، إذ أوضح أن الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار، لذلك يجب توخي الحذر أثناء تساقط الأمطار: «فرص سقوط الأمطار تشمل محافظات مصر، عشان كده بنحذر من الخروج إلا للضرورة، للحفاظ على الصحة، خاصةً أن الـ24 الساعة المقبلة، تحمل تغيرات جوية عنيفة».

تحذيرات للمرضى

نصحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، عبر «هُن»، عدة نصائح للتخفيف من أثر الظواهر الجوية وحالة الطقس: «الأمطار وحالة الطقس الباردة، بتكون شديد تأثيرها على الأطفال، بسبب استجابات فرط التحسسية في الرئتين إللي بيسببه الغبار، وللابتعاد عن أعراض شدة الاحتقان والسعال المستمر وآلام العضلات وسيلان الأنف والتهاب الحلق، يجب بعض اتباع بعض الإجراءات».

نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية

قدمت «عبد التواب»، بعض النصائح تمثلت في التالي:

- تجنب الخروج في أوقات مبكرة أو متأخرة من اليوم.

- ارتداء الملابس المناسبة للمطر، خلال فترة الصباح الباكر أو في الليل مع انخفاض درجات الحرارة.

- ارتداء الكمامات للمرضى وأصحاب الحساسية والجيوب الأنفية.

- تجنب الخروج من المنازل وقت الأتربة إلا للضرورة القصوى.

- تناول السوائل مثل اليانسون ووق الجوافة والعسل الأبيض، وتناول أقراص مضادات الهستامين، وتناول المياه بكثرة.

- الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والليمون، وتناول الأطعمة التي تهاجم الفيروسات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يحظر على المواطنين الخروج في وقت المطر، والرياح الباردة الشديدة، وعدم مغادرة البيت إلا للضرورة.