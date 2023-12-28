أسرع 5 طرق للتخلص من رائحة السمك بعد قليه.. «السر في الخل»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر السمك من أشهى الأطعمة وأكثرها إفادة للجسم، فهو غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم خاصة في فصل الشتاء، وعلى الرغم من ذلك إلا أن العديد من ربات المنزل لا تفضل تحضير وجبة السمك للغداء، بسبب الدخان والرائحة الكريهة التي يسببها فور الانتهاء من قليه.

وفي التقرير التالي، تستعرض «هن» أسهل الطرق السريعة التي تساعد على التخلص من الروائح غير المرغوب فيها بعد أكلة السمك سواء المشوي أو المقلي، وذللك بحسب ما ذكره موقع «thespruce».

أسرع الطرق لإزالة رائحة السمك الكريهة

1- استخدام الخل:

يعد الخل من المواد التي تساهم في إزالة روائح الأطعمة النفاذة، لذا ينصح ربة المنزل بإحضار وعاء ثم تضع فيه كمية بسيطة من الخل وتسخينه، وبعد أن يبرد يُترك على المنضدة في منتصف المنزل خلال ساعات الليل، فالأبخرة الناتجة عنه تعمل على إخراج الرائحة السيئة من المكان.

2- ترك شرفة المنزل مفتوحة لبعض الدقائق:

ينصح ربات البيت فور الانتهاء من قلي السمك وتقديمه للأسر وتناوله، بأن تترك نافذة المنزل مفتوحة قليلا، حتى يعمل الهواء النقي على إزالة الرائحة بشكل أسرع.

3- طريقة غلي البهارات:

لكي تتخلصي تماما من رائحة السمك المزعجة، يفضل ملء وعاء بالماء ثم إضافة إليه بعض من القرفة وملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، وبعد ذلك ضعي المزيج على النار حتى يغلي جيدا من 10 إلى 15 دقيقة، وبذلك تنتشر رائحة الخليط اللطيفة في المنزل.

4- استخدام معطر الجو:

بعض ربات البيوت تلجأن إلى رش معطر الجو بأي رائحة تريدنها بعد قلي السمك، وهي طريقة سهلة وبسيطة.

5- تنظيف مصرف الحوض:

من الأمور المهمة في التخلص من روائح الأطعمة غير الجيدة مثل السمك، اتباع طريقة تنظيف الحوض في المطبخ، الذي يكون فيه بقايا الطعام عالقة بشكل يسبب انتشار الرائحة مع الوقت، ويمكن فعل ذلك من خلال استخدام كوب من الماء مع الخل وصودا الخبز في الحوض وتركه فيه لمدة 10 دقائق ثم غسله.