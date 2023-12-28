بعد إعلان «الصحة» ظهور حالات في مصر.. 10 طرق للوقاية من متحور كورونا الجديد

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الذعر انتابت العديد من الأشخاص، وعلى رأسهم الأمهات، عندما سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية، حالات إيجابية لشخصين مصابين بـ«كوفيد -19» للمتحور JN1، وثبوت إصابة مواطنين به، إذ بات من الأمور المنتشرة بين الصغار بفئاتهم العمرية المختلفة، إلى جانب البالغين وكبار السن، خاصةً خلال فصل الشتاء، لسهولة انتقاله من شخص لآخر.

علامات وأعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن أعراضه المرضية خفيفة، وهي مماثلة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«هُن»، أن علامات وأعراض الإصابة به، مماثلة للفيروسات التنفسية، وتظهر أكثر أعراضه في: «الحمى والسعال وشدة الاحتقان وسيلان الأنف مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ أنه يصيب كل من الحلق والأنف والرئتين وكذلك ممرات التنفس»، مؤكدًا أنها أعراض التهابات الجهاز التنفسي، التي يجب استشارة الطبيب فيها مع اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية.

الوقاية من متحور كورونا الجديد JN1

وأضاف «الحداد»، أنه يجب ارتداء الكمامة، مع الحذر من تركها أبدًا خاصةً مع تقلب الطقس: «يجب ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية خاصةً، مع ضرورة ارتدائها للأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة».

وأكد محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه يجب التالي، لوقاية أجهزة الجسم:

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- إعطاء المريض الأدوية خافضة للحرارة، بما يتوافق مع استشارة الطبيب، والبعد عن المضادات الحيوية والمسكنات.

- استخدام أجهزة البخار، سواء في المنزل أو العيادات.

- الإكثار من تناول كميات كبيرة من السلطة، وتناول الحمضيات خاصةً الليمون، لوقاية الجهاز التنفسي.

- الالتزام بالأدوية والتغذية الصحية، مع العزل المنزلي إذا لزم الأمر.

- لتقليل مخاطر الفيروسات، يجب الحرص على تناول الأدوية الموصوفة طبيًا للوقاية من الأضرار المحتملة.

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وأضافت «وزارة الصحة»، أن الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:

- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج.

-التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية.

- الاهتمام بزيارة الطبيب والتوجه إليه عند زيادة الأعراض الصحية.