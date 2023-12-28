سرطان الكبد الأولي.. 8 علامات تحذيرية انتبه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الكبد الأولي هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، وغالبًا ما تكون أعراضه التحذيرية غير محددة، ما يجعل من الصعب تشخيصه في وقت مبكر.

وفي السطور التالية، نذكر لكم 8 علامات لسرطان الكبد الأولى يجب الانتباه إليها، وفقًا لما ورد في موقع "Mayo clinic".

- الأعراض:

فقدان الوزن دون مبرر.

فقدان الشهية.

ألم في الجزء العلوي من البطن.

الغثيان.

الضعف العام والتعب.

انتفاخ البطن.

تغير لون البشرة وبياض العينين إلى اللون الأصفر (اليرقان).

براز أبيض.

- الأسباب:

يحدث سرطان الكبد الأولي عندما تطرأ تغيرات (طفرات) على الحمض النووي لخلايا الكبد، ويعتبر الحمض النووي للخلية بمثابة المادة التي توفر التعليمات لكل عملية كيميائية في جسمك.

تسبب طفرات الحمض النووي في تغيرات في هذه التعليمات، إحدى النتائج هي أن الخلايا تبدأ في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتشكل في نهاية الأمر ورم من الخلايا السرطانية.

- الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة:

1. مرضى التهاب الكبدي B أو C:

الأشخاص الذين يعانون فيروس التهاب الكبد B، أو c، لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان الكبد الأولي.

2. المصابون ببعض أمراض الكبد الوراثية:

تشمل أمراض الكبد الوراثية التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بهذا المرض، مرض ترسب الأصبغة الدموية، ومرض ويلسون.

3. مرض السكري:

الأشخاص المصابون بهذا المرض، لديهم خطر أكبر للإصابة بهذا السرطان مقارنة بالأشخاص غير المصابين.

4. مدمنو الكحوليات:

يزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان لدى الأشخاص الذين يستهلكون الكحوليات بصورة مفرطة.

5. الذين لديهم تاريخ عائلي من سرطان الكبد:

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من سرطان الكبد لديهم خطر أكبر للإصابة به.

- طرق الوقاية:

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الحصول على لقاح التهاب الكبد B.

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