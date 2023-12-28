بعد تحذير «الأرصاد» من الأمطار.. كم قطعة ملابس يحتاجها ابنك وقت الخروج؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

العديد من الأمهات يشعرن بالقلق على أبنائهن في فصل الشتاء الذي يكثر فيه الإصابة بالنزلاد البرد، لذا يسعين إلى الاهتمام بقطع الملابس التي من المفترض التي يرتديها أطفالهن عند الخروج من البيت في الطقس البارد، خاصة بعد تحذير الأرصاد من وجود أمطار غزيرة بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وفي السطور التالية، تقدم «هن» أهم المعلومات عن كميات الثياب التي يفضل أن يرتديها الطفل عند ذهابه إلى المدرسة أو خارج البيت بشكل عام، مع أبرز النصائح الخاصة بالنظام الغذائي لهم في فصل الشتاء والطقس البارد، حتى تحافظ على الجهاز المناعي وللوقاية من نزلات البرد المنتشرة.

كم قطعة ملابس يحتاجها الطفل وقت الأمطار

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور محمد الكيلاني، استشاري طب الأطفال، في حديثه لـ«هن»، أن الفترة التي يوجد فيها الأمطار تكون مناعة بعض الأطفال ضعيفة، وبالتالي يجب أن تحرص الأم على أن تحمي طفلها من البرودة سواء من خلال الملابس الثقيلة أو الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات مهمة للجسم.

وتابع «الكيلاني»، أن قطع الملابس تختلف وفقا لتوقيت الخروج من المنزل، سواء في الصباح أو عند المساء، لذا يعد من المهم أن تتعرف الأم على درجة حرارة الطقس قبل النزول من البيت، فعند ذهاب الطفل إلى المدرسة ينصح بارتداء قطعتين من الأقمشة الثقيلة ويفضل أن تكون من القطن، لكي تعمل على تدفئة الجسم بشكل جيد، وذلك بارتدائه معطف ثقيل مع قطعة آخرى تحته، ويفضل تجنب المبالغة في ثقل الثياب حتى لا يتعرق ويصاب بالبرد بعد خلعها.

أفضل نظام غذائي للطفل خلال الأمطار

وأوضح «الكيلاني» في تصريح لـ«هن»، أنه من الضروري أن تحرص الأم على تحضير الوجبات المهمة في الشتاء لتدفئة الطفل، موضحا أن الأطعمة التي تحتوي على البروتين والفيتامينات والنشويات يجب أن تكون ضمن قائمة طعام خلال اليوم، بالإضافة إلى تناول السوائل المختلفة بداية من المياه ومرورا بالمشروبات الدافئة مثل اليانسون والزنجبيل، إذ يعمل ذلك على تعزيز مناعة الجسم وعدم تعرضه للأمراض الموسمية.