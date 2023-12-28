بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.. هل ارتداء الكمامة ضروري للأطفال؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع استمرار حالة الطقس السيئ وتقلباته التي تتعرض لها البلاد الأيام الحالية، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر منشور لها على الموقع الرسمي، «فيس بوك»، إيجابية نتائج التحاليل المعملية لحالتين مصابتين بـ«كوفيد -19» للمتحور JN1، وثبوت إصابة مواطنين به، وهو ما أثار الخوف لدى الأمهات، إذ أنها لا تعرف كيفية التصرف حال إصابة طفلها بالمرض.

أعراض إصابة الطفل بمتحور كورونا الجديد JN.1

أوضح مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن في حال إصابة الطفل بفيروس كورونا، تظهر أعراض على الأطفال من (صفير الصدر)، والكحة والالتهاب الرئوي والتنفسي، وصعوبة التنفس وسرعته، وشدة الاحتقان وسيلان في الأنف وارتفاع في درجة الحرارة».

ارتداء الكمامة للأطفال

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هُن»، أن ارتداء الأبناء للكمامة أثناء الذهاب إلى المدرسة وفي كل وقت، أمر يجب الامتثال إليه، منوهًا بضرورة الالتزام بها، إذ تساعد على منع انتقال الفيروسات من شخص لآخر وخاصةً بين الأطفال: «الالتزام بالتباعد البدني، مع الكمامة أول الأشياء التي تأتي لعلاج الحالات المصابة بالفيروس أو أحد متحوراته».

الوقاية من متحور كورونا الجديد JN.1

ونوه «الحداد» بضرورة معالجة الأعراض، فضلًا عن الوقاية، من خلال التالي:

- يجب شراء جهاز قياس الأكسجين.

- تناول المكملات الغذائية في فيتامين سي، د، والزنك.

- تناول الوجبات التي تدعم الصحة، وتفيد الجهاز المناعي.

- الحصول على قسط كبير من الراحة، لأنها تساعد على الشفاء والوقاية من متحور كورونا الجديد JN.1.

- إتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة باقي أفراد الأسرة.

نصائح لتقوية المناعة

وفي هذا الصدد، قدم الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، مجموعة من النصائح للأمهات لتقديم التغذية الصحية السليمة، للابتعاد عن الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1:

- لتقوية الجهاز المناعي للطفل، ووقايته من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته يجب توفير العناصر الغذائية المهمة له، ما بين المعادن والفيتامينات والبروتينات والنشويات والدهون.

- تناول المصادر الغنية بفيتامين «سي» من البيض والجوافة والزعتر والليمون.

- تناول الخضروات الورقية والأعشاب الدافئة كالقرفة والزنجبيل والشمر وورق الجوافة، وتناول الطعام الذي يحتوي على الفيتامينات كالبروكلي والجزر.

- التركيز على تقديم بعض أنواع البذور خلال الوجبات.

- تناول كميات وفيرة من الماء.