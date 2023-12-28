"مُعجزة".. سيدة تعود للحياة بعد 40 دقيقة من الموت.. وهذا ما شعرت به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت أم بريطانية لثلاثة أطفال تدعى "كيرستي بورتوفت" عن ما شاهدته خلال الأربعين دقيقة التي استغرقها الأطباء لإسعافها.

بدأت القصة عندما وجد زوجها أنها متعبة ولا تستجيب له وعيناها مفتوحتان، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت المرأة البالغة من العمر 49 عامًا أنها كانت غير مستجيبة وشبه توفيت لمدة 40 دقيقة، وكان الأطباء يائسين من إنقاذ حياتها، وفرصة بقائها على قيد الحياة تبلغ 6% فقط.

وأصيبت كيرستي بسكتة قلبية ووُضِعَت في غيبوبة طبية حفاظًا على سلامتها، وأثناء حدوث ذلك، ادعت المرأة أن "شيئًا سحريًا حدث" وسرعان ما أُعِيدَت إلى الحياة وشعرت بسلام تام".

وأضافت: "بدأ الأطباء عملية الإنعاش القلبي الرئوي وتوصيلي بأجهزة مختلفة، ولسوء الحظ، بعد استقرار حالتي، حدث الشيء نفسه مجددا وكان قلبي ينبض بسرعة كبيرة لدرجة أنه كان سيتوقف في نهاية الأمر، لكن أُنْقِذْت والآن أنا في حالة مستقرة".

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