8 فوائد صحية للكاكاو في الشتاء.. من بينها تعزيز المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثيرون عن مشروبات ساخنة لذيذة ومفيدة لمنحهم الدفء والطاقة خلال الطقس البارد.

ومن بين المشروبات الشتوية المفضلة لدى الكثيرين، مشروب الكاكاو، فهو غني بالعناصر الغذائية، وله العديد من الفوائد الصحية، خاصة في الشتاء.

في هذا التقرير، نوضح لكم الفوائد الصحية لتناول كوب من مشروب الكاكاو في الشتاء، وفقًا لموقع "WebMD".

- تقوية المناعة:

يحتوي الكاكاو على الحديد والزنك والسيلينيوم، وتساعد هذه المعادن جسمك على أداء وظائفه وتعزز جهاز المناعة لديك.

- الشعور بالدفء:

الطبيعة المهدئة لمشروب الكاكو الساخن يمكن أن تساعد على تخفيف البرد، وتعزيز الشعور بالدفء والاسترخاء في الأيام الباردة.

- تحسين صحة القلب:

تساعد مضادات الأكسدة مثل: الفلافونول والفلافونويد، في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- التئام الجروح:

تحتوي الشوكولاتة المصنوعة من الكاكاو بنسبة 90% على الكثير من الزنك، وهو معدن مفيد لشفاء الجروح.

- تعزيز صحة العظام:

بالإضافة إلى الكالسيوم، يحتوي هذا المشروب أيضًا على كمية جيدة من المغنيسيوم، وهو معدن آخر مهم لصحة العظام.

- تحسين وظيفة العضلات والأعصاب:

كما أنه مصدر جيد للمغنيسيوم، الذي يساهم في تحسين وظيفة العضلات، بالإضافة إلى، تقليل مخاطر الاضطرابات العصبية.

- تقليل الالتهاب:

الثيوبرومين هو مركب موجود في الكاكاو، وهو مسؤول عن العديد من الفوائد الصحية للكاكاو، مثل: حماية الخلايا من التلف، وتقليل الالتهاب، وهو عامل خطر للعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

- إنقاص الوزن:

نظرًا لأن الكاكاو منخفض السعرات الحرارية والدهون، لذا يساعد تناوله على تنظيم استخدام الطاقة والتمثيل الغذائي مع زيادة الشعور بالامتلاء، ما يؤدي إلى إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

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