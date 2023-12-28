القبض على شاحنات برتقال وبطاطا وسجن مالكيها 34 عاماً لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حكم على رجلين هنديين بالسجن لمدة 34 عاما في بريطانيا بعد أن أدانتهما المحكمة البريطانية بتهريب مخدرات مخبأة وسط منتجات زراعية من أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

كما أدين أناند تريباثي (61 عاما) وفارون بهاردواج (39 عاما) بالتهرب من رسوم الاستيراد المستحقة على السجائر، وفقا لموقع "ndtv".

وأوضحت المحكمة أن الرجلين كانوا يستخدمون شركة الشحن الخاصة بهم كغطاء لتجارتهم في المخدرات ثم تفريغها بطريقة غير مشروعة.

وحاول هذان الرجلين توزيع كميات هائلة من المخدرات، ومن الواضح أن هناك آخرين متورطين في المخطط لكن لم يتم التعرف عليهم.

واستورد الرجال 272.86 كيلوجرامًا من الكوكايين و2503.36 كيلوجرامًا من الحشيش عبر أربع شاحنات .

وكانت إحدى الشاحنات تحتوي على ما يزيد عن طنين من الحشيش مخبأة بين البطاطا القادمة من غانا.

كما أُخْفِيَت كمية أخرى تحتوي على 49 كيلوجراما من الكوكايين مع البرتقال، ولكن نجحت الشرطة في مصادرتها قبل بيعها.

وحكم على "فارون بهاردواج" بالسجن 19 عاما بتهمة استيراد الكوكايين والتهرب من الرسوم المستحقة على السجائر وكذلك حيازة الحشيش وعلى شريكه "تريباثي" بالسجن 15 عاما بتهم مماثلة.

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