احذر ارتفاع الكوليسترول.. يؤثر على ضغط الدم ويصيبك بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتات الدماغية، وهي من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في العالم.

لكن، هل تعلم ما العلاقة بين ارتفاع الكوليسترول الضار وضغط الدم؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لموقع "Webmd".

ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول هما عاملان يؤثران في بعضهما البعض بشكل متبادل، حيث ارتفاع نسبة الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى تراكم الكوليسترول على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تصلبها وتضييقها، وهذا بدوره يتطلب من القلب العمل بجهد أكبر لضخ الدم، ما يسبب ارتفاع ضغط الدم.

- هل ارتفاع الكوليسترول يرفع الضغط؟

ارتفاع نسبة الكوليسترول يؤثر في نظام "الرينين- أنجيوتنسين"، حيث هو المسؤول عن تنظيم ضغط الدم، ويحتوي على مجموعة معقدة من البروتينات والإنزيمات والهرمونات.

كما يتسبب في تلف أو تعطيل هذا النظام، وهذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وكذلك إلى مشكلات صحية أخرى، مثل تصلب الشرايين.

ويسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول وضغط الدم إلى تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين، هذه اللويحات تسبب انسداد الشرايين، ما يحد من تدفق الدم إلى القلب والدماغ، ويؤدي ذلك إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية، وهي من الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.

كلما زاد ارتفاع مستويات الكوليسترول وضغط الدم، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إذا كان لديك كلاهما، فإن خطر إصابتك بهذه الحالات يكون أعلى بكثير.

لذا، من الضروري السيطرة على ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك العديد من النصائح التي يمكنك اتباعها للمساعدة على السيطرة على هذه الحالات، وتشمل:

- تناول نظامًا غذائيًا صحيًا غني بالكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

- تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات الخالية من الدهون، مثل الدواجن والأسماك والمكسرات والبذور.

- التقليل من تناول الدهون المشبعة والمتحولة.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- الحفاظ على وزن صحي.

- الإقلاع عن التدخين.

- إدارة التوتر والإجهاد.

- تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.

- الحصول على قسط كاف من النوم.

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