رسالة رومانسية من تريزيجيه لزوجته في عيد زواجهما.. ماذا قال؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة حب قوية تجمع بين اللاعب المصري محمود تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون التركي، فمنذ زواجها منذ 5 سنوات، دائمًا ما يظهر اللاعب المصري مشاعره لزوجته روان القصري، ويحرض دائما على الاحتفال بالمناسبات الخاصة بهما ونشر صورهما سويًا على صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك لاعب فريق طرابزون التركي، جمهوره بذكرى عزيزة على قلبه، وهي عيد زواجه عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث عبر عن سعادته وحبه بمرور السنين بينهما برسالة رومانسية موجهة لزوجته روان عمر القصري، قائلًا: «ذكرى سنوية سعيدة لحب حياتي».

وأكمل في رسالته الرومانسية وصف زوجته بـ«وش الخير»؛ حيث أنه بعد إعلان خطبتهما في شهر يوليو من عام 2018، تأهل تريزيجيه لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي لموسم 2018/2019، كما كان ضمن المرشحين للقائمة النهائية للحصول على جائزة أفضل هدف في نفس الموسم.

زواج تريزيجيه

ومن الجدير بالذكر أن تريزيجيه أعلن زواجه من روان في ديسمبر من عام 2018، وسط حضور كبير من الفنانين ونجوم الكرة، كما اعتاد على الاحتفال بذكرى زواجه عبر منصات التواصل الاجتماعي معبرًا عن امتنانه للذكريات التي تمر بينهما، حيث نشر بذكرى زواجه الثانية على منصة إنستجرام :«عيد زواج سعيد يا حبيبتي.. ربنا يخليكي ليا».

وخاص اللاعب المصري مباراته الثانية عشر في الدوري التركي خلال هذا الموسم، وذلك بعد عدم تواجده لمدة أربع مباريات بسبب الإصابة، وأحرز خلال الـ12 مباراة التي خاضها بالدوري التركي في الموسم الحالي 3 أهداف، وصنع هدفين.