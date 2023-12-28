"عطسة".. تهدد حياة رجل وتتسبب في تمزق القصبة الهوائية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

في حالة طبية نادرة، أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بتمزق في القصبة الهوائية بعد محاولته كتم العطس.

تم نقل الرجل إلى مستشفى ناينويلز في دندي، اسكتلندا، وهو يعاني من آلام شديدة في الحلق، بعد كتم العطس أثناء القيادة.

أخبر الأطباء أنه كان يعاني من نوبة من حمى القش، وعندما شعر بالرغبة في العطس، قام بحبسها عن طريق الضغط على أنفه وإغلاق فمه.

قال الدكتور راسادس ميسيروفس، من مستشفى ناينويلز، بحسل موقع central oddity، إن محاولة كتم العطس يمكن أن تكون خطرة. "عندما تفعل شيئًا كهذا، يمكن أن يزيد الضغط في مجرى الهواء العلوي بنحو 20 مرة، مما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة بما في ذلك تمزق طبلة الأذن، وتمدد الأوعية الدموية، وحتى كسر الأضلاع."

في هذه الحالة، انتهى الأمر بالرجل بتمزق 2 ملم في القصبة الهوائية، وهي الأنبوب الذي ينقل الهواء من الأنف إلى الرئتين. تمزق الحلق، المعروف طبيًا باسم "الثقب الرغامي التلقائي"، هو إصابة نادرة وربما تهدد الحياة ولم تكن مرتبطة بالعطس الخانق من قبل.

خرج الرجل من المستشفى بعد بضعة أيام مع مسكنات للألم وأدوية لحمى القش. وبعد خمسة أسابيع، عاد لإجراء فحص طبي ووجد الفحص أن التمزق قد شفي.

وقال ميسيروفس: "يجب أن نغطي الوجه بلطف إما بأيدينا أو بالجانب الداخلي من المرفق لمنع وصول المهيجات مثل الفيروسات واللعاب والمخاط إلى الآخرين من حولنا، ويجب ترك الممرات الأنفية مفتوحة.

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