امرأة تعاني من جفاف مُزمن و300 حصوة في الكلى لهذا السبب.. ونصائح طبية لتجنب ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

خضعت امرأة تايوانية تبلغ من العمر 20 عامًا لعملية جراحية لإزالة أكثر من 300 حصوة من كليتها اليمنى.

كانت المرأة، التي تعرفها وسائل الإعلام التايوانية باسم شياو يو، بحسب ما ذكر موقع central oddity، تعاني من آلام شديدة في أسفل ظهرها وحمى. أظهر فحص الدم ارتفاعًا غير عادي في عدد خلايا الدم البيضاء.

أمر الأطباء بإجراء فحص بالأشعة المقطعية أظهر أن كلية يو اليمنى كانت مليئة بالسوائل ومليئة فعليًا بحصوات الكلى. تم إعطاء المرأة الشابة مضادات حيوية لمنع العدوى، ثم تم تصريف السائل من كليتها، وأخيرًا تم إجراء عملية جراحية طفيفة التوغل لإزالة مئات الحصوات.

في النهاية، انتهى الأطباء بإخراج أكثر من 300 حصوة، يتراوح حجمها بين 5 ملم و2 سم.

ووضح الأطباء حسب ما ذكر موقع central oddity، أن الجفاف المزمن هو السبب الرئيسي لتكوين حصوات الكلى لدى شياو يو، إذ إن المرأة تجاهلت شرب الماء واستبدلته بالشاي والعصائر.

وأكد أطباء المسالك البولية على ضرورة شرب الكثير من الماء لمنع تكوين حصوات الكلى.

نصائح للوقاية من حصوات الكلى

- اشرب الكثير من الماء، خاصة إذا كنت تعيش في مناخ جاف أو تمارس الرياضة بانتظام.

- قلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والكالسيوم والأوكسالات، مثل الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والشوكولاتة.

- احصل على ما يكفي من الكالسيوم من مصادر نباتية، مثل الخضروات الورقية الخضراء.

- تناول الكثير من الفواكه والخضروات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل خطر تكوين حصوات الكلى.

نصائح للتعامل مع حصوات الكلى

- إذا كنت تعاني من ألم في الكلى، فحاول شرب الكثير من الماء.

- يمكنك أيضًا تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.