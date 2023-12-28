5 خطوات سهلة لعمل أسرع طريقة لعمل كيكة الفانيليا بصوص الكراميل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تفضل الكثير من الأمهات مع بداية فصل الشتاء عمل الكثير من المخبوزات لأولادها في المنزل، حتى يستبدلوها بالأطعمة من الخارج التي تحتوي على مواد حافظة تُصيب الجسم بالأمراض الخطيرة، وفي هذه الحالة لا يوجد أفضل من صنع الكيكة لكن بطريقة شهية ومختلفة وهي بالفانيلا بصوص الكراميل.

وفي السطور التالية، تقدم «هن» أسرع طريقة لصنع كيكة الفانيلا بصوص الكراميل في المنزل، بمكونات بسيطة وخطوات سريعة، لتحصلي عليها هشة وطعمها أقرب إلى الحلويات الجاهزة بالمحلات.

طريقة عمل كيكة الفانيليا بصوص الكراميل

مقادير كيكة الفانيليا بصوص الكراميل:

- الزبدة.

- 8 ملاعق كبيرة من السكر البني.

- كوب كريمة.

- نصف كوب من الفانيليا.

- نصف ملعقة صغيرة من السكر البودرة.

- 4 أكواب دقيق أبيض.

- 3 أكواب ونصف بيكنج بودر.

- ملعقة صغيرة ملح.

- رشّة من السكر البني.

- 6 بيضات.

- ملعقة من الفانيليا.

- كوب ونصف من الحليب.

خطوات تحضير كيكة الفانيلا بصوص الكراميل

الخطوة الأولى: حضري الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم اجلبي صينية خبز، وادهنيها بالزبدة، وضعي بأسفلها ورق الزبدة، مع دهنه بالزبدة.

الخطوة الثانية: امزجي الدقيق والبيكنج باودر والملح في وعاء عميق معا، ثم أبدأي بضرب الزبدة جيداً للحصول على مزيج كريمي هش.

الخطوة الثالثة: ضعي السكر البني والأبيض مع الزبدة، واخفقي المكونات معا لمدة 5 دقائق، حتى يصبح المزيج كريمي وفاتح اللون.

الخطوة الرابعة: أضيفي إلى المزيج البيض، ثم الفانيليا السائلة، مع إضافة الدقيق تدريجيا، وأبدأي بتوزيع خليط الكيك في الصينية وضعها في الفرن لمدة 40 دقيقة.

الخطوة الخامسة: بعد الانتهاء من صنع الكيكة في الفرن، ضعيها قليلا ف الثالجة حتى تبرد، ثم أششيفي إليها صوص الكراميل والفانيليا وقدميها لأبنائك مع كوب من اللبن أو العصير حسب الرغبة.