أكياس لفضلات كلاب تثير الرعب في مدرسة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، استجابت الشرطة الأمريكية لبلاغ كاذب بالعثور على "قنبلة يدوية" في مدرسة بولاية أوريغون، لكن تبين أنها عبارة عن حاوية أكياس فضلات الكلاب.

اُسْتُدْعِي الضباط لتفقد العنصر المثير للقلق، وتم العثور على الجسم الذي يشبه القنبلة اليدوية في حقل عشبي يقع على بجوار مبنى المدرسة، لذا أبقى الموظفون الطلاب في الداخل طوال فترة التحقيق، وفقا لموقع "timesnownews".

أمنت الضباط المنطقة، وبدلًا من الاقتراب من القنبلة اليدوية المشتبه بها، استخدموا طائرة بدون طيار تابعة للشرطة لالتقاط صور قريبة لها.

وقالت إدارة الشرطة في بيان: "تم تحديد أن المادة عبارة عن حاوية لأكياس نفايات الكلاب تم تصنيعها تشبه قنبلة يدوية، وأُزِيل العنصر من ممتلكات المدرسة وعادت الأنشطة المدرسية إلى طبيعتها".

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