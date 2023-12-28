سلس البول.. علامة تحذيرية تشير إلى إصابتك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع نسبة السكر في الدم من الأمراض المزمنة التي تُصيب كثيرون، ومن أبرز أعراضه شيوعًا التبول المتكرر، والذي قد يكون مؤشرًا على الإصابة بمرض السكري.

وهناك علامة أخرى تظهر في البول تنذر بارتفاع مستويات السكر بالدم وهي "سلس البول"، وفق ما أوضح موقع "Healthline".

- هل يسبب مرض السكري سلس البول؟

سلس البول هو حالة تؤدي إلى فقدان السيطرة على المثانة، ما يسبب التبول اللاإرادي.

ومرض السكري أحد عوامل الخطر الرئيسية لسلس البول، وذلك لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يضر بالأعصاب التي تتحكم في المثانة، وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف عضلات المثانة وصعوبة التحكم فيها.

فضلا عن ذلك، يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى زيادة حجم المثانة، ما يُزيد الضغط على المثانة، ما يؤدي إلى سلس البول.

يمكن أن يعاني مرضى السكري من أنواع مختلفة من سلس البول، وتشمل:

سلس البول الإجهادي:

يحدث هذا النوع من سلس البول عندما تضغط الأنشطة اليومية، مثل السعال أو العطس أو الضحك أو رفع الأشياء الثقيلة، على المثانة، ما يؤدي إلى تسرب البول.

- سلس البول الإلحاحي:

يحدث عندما يشعر الشخص فجأة برغبة مُلحة للتبول، ما يؤدي إلى التبول اللاإرادي قبل الذهاب إلى المرحاض.

- سلس البول العابر:

هو أثر جانبي مؤقت لتناول بعض الأدوية، أو الإصابة بالالتهابات أو الأمراض المزمنة.

وهناك 4 طرق يساهم بها مرض السكري في سلس البول، وتشمل:

1. السمنة تضغط على المثانة:

تؤدي السمنة إلى زيادة الضغط على المثانة، ما يسبب تسرب البول.

2. تلف الأعصاب التي تتحكم في الأمعاء والمثانة:

يسبب تلف الأعصاب الناجم عن مرض السكري ضعف عضلات المثانة.

3. ضعف الجهاز المناعي:

يزيد ضعف الجهاز المناعي من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية، الذي يسبب سلس البول والضغط على المثانة.

4. أدوية السكري تسبب الإسهال:

يؤدي الإسهال إلى زيادة عدد مرات التبول، ما يجعل من الصعب التحكم في المثانة.

وتشمل العوامل الأخرى التي تزيد خطر إصابتك ما يلي:

النساء أكثر عرضة للإصابة بسلس البول من الرجال.

الحمل والولادة.

كبار السن.

الحالات الصحية الأخرى مثل سرطان البروستاتا أو التصلب المتعدد.

انسداد في المسالك البولية.

التهابات المسالك البولية.

- طرق الوقاية من سلس البول المرتبط بمرض السكري:

1. تناول بعض الأدوية التي تساعد على علاج سلس البول.

2. تساعد تمارين قاع الحوض في تقوية عضلات قاع الحوض، ما يؤدي إلى التحكم في المثانة.

3. تناول نظام غذائي غني بالمزيد من الألياف القابلة للذوبان، لتنظيم حركات الأمعاء وتقليل الإمساك.

4. علاج أي حالات طبية تزيد خطر الإصابة بسلس البول، مثل مرض السكري أو التصلب المتعدد.

5. الحفاظ على وزن صحي.

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