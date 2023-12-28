خبيرة الأبراج عبير فؤاد تكشف مفاجأة لـ محمد رمضان في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع اقتراب نهاية عام 2023، وبداية عام 2024، ينتظر كثير من الأشخاص سماع توقعات الأبراج في هذه السنة، وحظوظ المشاهير الذين يتابعونهم.

وتتمتع خبيرة الأبراج عبير فؤاد بشعبية كبيرة بين الجمهور، لما تقدمه من توقعات دقيقة ومفصلة.

وحلت عبير فؤاد ضيفة على برنامج "البيت بيتك"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع على قناة "ETC"، وقدمت توقعاتها للفنان محمد رمضان في 2024، وهي كالتالي:

قالت خبيرة الأبراج: "خلال عام 2024 سينهي الفنان محمد رمضان علاقة مهنية ناجحة، أو علاقة شخصية".

وتابعت: "كما أنه سيعاني من الحزن والغضب خلال العام الجديد، وذلك بسبب بعض التغيرات التي قد تحدث في حياته".

وجدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان من مواليد 23 مايو 1988، أي أنه من مواليد برج الجوزاء.

وبرج الجوزاء هو أحد الأبراج الهوائية، ويتميز مواليده بالذكاء الشديد والمغامرة، والقدرة على التأقلم، كما أنهم يحبون المرح والضحك، وأصحاب شخصيات متقلبة المزاج.

وأصحاب هذا البرج هم الذين وُلدوا في الفترة من 21 مايو- 20 يونيو.

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