4 علامات للتفرقة بين الجمبري والشيكال.. «علشان ميتضحكش عليكي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تقع بعض السيدات في خطأ عند شراء القشريات، إذ تختارن الشيكال على أنه جمبري، بسبب التشابه بينهما، وانتشاره في حلقات الأسماك، وادعاء بعض التجار أنه جمبري، بالإضافة إلى رخص ثمنه، ويطلق عليه الجمبري الكذاب أو صراصير وعقارب البحر.

علامات للتفرقة بين الشيكال والجمبري

يختلف الشيكال عن الجمبري، ويظهر ذلك في ملامح جسمه، الذي يتميز باستقامة طولية، ويتسم بضخامة في الحجم مقارنة بالجمبري، ويشبه الشيكال العقرب إلى حد كبير، ويأخذ اللون الرمادي الداكن أو الغامق، بحسب قناة «CBC سفرة».

كيف يمكن التفرقة بين الشيكال والجمبري في أثناء الطهي؟

يمكن التفرقة بين الشيكال والجمبري، بمجرد النظر إلى شكل الجسم، إذ تظهر بقع بنية على جسم الشيكال، وإذ وقعت بعض الفتيات في خطأ شرائه، يمكن اكتشاف ذلك بمجرد طهيه، لأن لونه لا يتغير عند الطهي، كما يحدث في الجمبري، الذي يتحول إلى اللون «الأورنج»، بمجرد التعرض للحرارة، ولا يأخذ سوى دقائق معدودة، حتى ينضج بشكل تام، كما يتميز بـ«عضة» بسيطة عند مضغه.

يتميز الجمبري بمواصفات مٌختلفة، تٌميزه عن غيره من البحريات، إذ يمتلك الجمبري مخالب تقع على اثنين من أرجله، وتوجد أيضًا في الجزء الثاني من صدفة الجمبري، لتداخل مع قطع الصدفة الأولى والثالثة، وتخلق انحناءً مميزًا في شكلها.

طرق مختلفة لطهي الجمبري

يٌعد الجمبري من القشريات المُحببة لدى الكثيرين، إذ يتميز بمذاقه الخاص، ويُمكن طهيه بعدة طرق، سواء مقلي أو مشوي أو متبل بتتبيلات مختلفة، ويوجد منه أحجام مختلفة سواء صغير أو متوسط أو كبير الحجم، ويختلف السعر على حسب الحجم.