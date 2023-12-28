طريقة عمل الباتيه الهش بالزبدة ببيضة واحدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

هل أنت من مُحبي الباتيه، مخبوز يتألف عادةً من الدقيق والحليب والسكر ورشة ملح، كما يمكن إضافة مكونات إضافية مثل الفانيليا أو القرفة حسب الذوق الشخصي.

يتم تحضير الباتيه عادًة بخلط المكونات حتى تصبح سلسة، ثم يخبز في الفرن، قم بتحضير عجينة الباتيه باستخدام الدقيق، الماء، الملح، والحليب السكر، الزبدة، والخميرة، اعجن المكونات حتى تحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة.

شكّل العجينة ثم قم بطيّها مرارًا وتكرارًا وأتركها ترتاح لمدة قصيرة في الثلاجة، وبعد ذلك، قم بفرد العجينة وقطعها، وابدأ في لفها ثم انثرها على صواني الخبز.

طريقة عمل الباتيه

دع الباتيه يرتاح لبعض الوقت ليتضاعف حجمه، ثم سخّن الفرن إلى درجة حرارة معينة، وضع الباتيه فيه ليتحمر وينضج، ولكن لا تنسى الانتباه لدرجات الحرارة وأوقات الخبز، فهي تتغير باختلاف الأفران، فكل هذه الأمور هي واحدة من أهم أسرار نجاحه.

طريقة عمل الباتيه

وإليكِ في السطور التالية، طريقة عمل الباتيه بأسهل وأسرع الخطوات على النحو التالي:

مكونات عمل الباتيه:

كوبان من الدقيق

ملح

ماء

بيضة

حليب دافئ

فانيلا

زبدة.

طريقة عمل الباتيه:

- في البداية اخلطي الدقيق والملح معًا في وعاء كبير.

- ضيفي البيضة والحليب واستمري في الخفق.

- أضف الزبدة المذوبة والماء إلى الخليط الجاف وامزجهم جيدًا حتى تحصل على عجينة.

- قم بتكوين العجينة على شكل كرة وقم بتغطيتها وتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة على الأقل في الثلاجة.

- بعد التخمير، قم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى يصبح سمكها متساويًا.

- قم بقص العجينة إلى الأشكال التي ترغب فيها (مربعات، دوائر، إلخ.).

- ضع الباتيه على صواني الخبز المبطنة بورق الخبز، واتركها ترتاح لمدة 15-20 دقيقة.

- سخّن الفرن إلى درجة حرارة معينة واخبز الباتيه حتى تصبح ذهبية اللون.

- بمجرد أن تُصبح الباتيه ذهبية اللون ومتضاعفة الحجم، استمتع بتناولها.