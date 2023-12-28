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انهيار مواطنة أمريكية يثير تعاطف مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قالت للفلسطينيين؟

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مواطنة أمريكية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لمواطنة أمريكية تبكي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، الذي يمر بحرب غير مسبوقة، من قتل وتخويف وإرهاب للمدنيين، وغيرها من الأمور التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق أهالي غزة.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه مواطنة أمريكية، تبكي بشدة وتٌوجه رسالة إلى الفلسطينيين لتطمئنهم، بأن الشعب الأمريكي يرفض ما تقوم به إسرائيل والحكومة الأمريكية، في حق الفلسطينيين أصحاب الأرض، قائلة: «نقاتل معكم حتى تتحرر بلادكم، هذه الرسالة لك يا فلسطين، نحن نهتم بكم في أمريكا».

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مواطنة أمريكية توجه رسالة إلى الفلسطينيين

وأعربت المواطنة الأمريكية عن استنكارها للأفعال الوحشة التي تمارس في حق النساء والأطفال، والأبرياء من المدنيين أيضًا: «بلادنا تقوم بأفعال شريرة وتصرفات سيئة للغاية، وهناك الكثير منا في هذا البلد يٌحبكم، نحن نٌفكر فيكم كل يوم، ونٌفكر في عائلاتكم ومعاناتكم وبلادنا معكم..قٌلوبنا معكم ونحن نٌقاتل من أجلكم في أمريكا، نحن نٌقاتل ونتظاهر ونقاطع، ولن نستسلم حتى تكون فلسطين حرة».

حزن مواطنة أمريكية على أهالي غزة

وتابعت: «يمكنني أن أقول لكم هذا، نحن نشعر بأسى كبير لكل شيء تمرون به، لأنه كثير جدًا، ونحن بجانبكم حتى تكون فلسطين حٌرة، فقط تماسكوا يا رفاق نحبكم كثيرا ونهتم بكم».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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