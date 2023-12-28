5 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر لمواجهة التقلبات الجوية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحذر أطباء الحساسية مرارًا وتكرارًا من خروج بعض الفئات خلال هذه الأجواء، وذلك للوقاية من الإصابة بالأمراض التنفسية والفيروسات المرتبطة بأجواء الشتاء، خاصة مع سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح خلال الساعات الماضية.

السؤال عن استمرار التقلبات الجوية، هو أكثر ما يهم المواطنون خاصة الفئات الممنوعة من الخروج بهذه الأوقات، وهو ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «الفيسبوك» إذ أكدت إنه وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية، فهناك وجود سحب منخفضة ومتوسطة ممطرة حتى الآن على مناطق متفرقة من شرق البلاد وجنوب سيناء والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حول احتمالية سقوط الأمطار غدًا على العاصمة، أكدت «الأرصاد» إنه لا احتمالية من استمرار سقوطها غدًا.

في ظل التقلبات الجوية..تحذيرات من الصحة لهذه الفئة

نوهت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي عبر «الفيسبوك» لعدة نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية للتعامل مع التقلبات الجوية جاءت على النحو التالي:

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

-غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات

-التخلص من مسببات التهيج والحساسية

-شرب كمية كافية من المياه يوميًا

-وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم

-تجنب مسببات تهيج الأنف مثل التدخين والأبخرة واستخدام المنظفات المنزلية