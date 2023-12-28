ظن أنه مصاب بالإنفلونزا فانتهى به الأمر بسرطان مميت- احذر الأعراض



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الرئة هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، وهو السبب الرئيسي للوفاة.

ويحدث سرطان الرئة عندما تنمو خلايا غير طبيعية في الرئتين، يمكن أن تنتشر هذه الخلايا السرطانية إلى أجزاء أخرى من الجسم، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

في هذا التقرير، نستعرض لكم قصة رجل ظن أنه يعاني الإنفلونزا، لكنه اكتشف في النهاية أنه مصاب بسرطان الرئة.

أصيب الرجل الذي يدعى "تريفور لوك"، من هافانت في هامبشاير بإنجلترا بالخمول الشديد والتعرق الليلي، وظن أنه بسبب تقدمه في السن أو الإصابة بالإنفلونزا، لكن اتضح أنه مصاب بسرطان الرئة، وفقًا لصحيفة "Express" البريطانية.

يقول البالغ من العمر 65 عامًا: "عندما كنت أمشي مع زوجتي، بدأت أشعر بالتعب الشديد أثناء صعود تل صغير، كنت أعاني دائمًا من صعوبة في التنفس، لكنني لم أشعر بهذا التعب من قبل، أدركت أن هناك شيئًا ما خطأ، فذهبت إلى المستشفى فورا.

وتابع: "بعد خضوعي لاختبارات الدم ونخاع العظم والأشعة المقطعية، شُخِّصَت إصابتي بفقر الدم كبير الكريات، وهي حالة تتميز بخلايا دم حمراء كبيرة جدًا، ولم يتم وصف أي علاج، ولكن خضعت لاختبارات دم منتظمة لمدة 18 شهرًا".

بعد عدة أشهر من التشخيص، قرر الأطباء علاج فقر الدم الكبير الكريات لدى تريفور باستخدام الستيرويد بريدنيزولون لمدة 12 أسبوعًا.

نجح هذا العلاج في تخفيف أعراض فقر الدم، ولكن سرعان ما عادت المشكلة بعد توقف العلاج.

بعد إجراء مزيد من الاختبارات، تم اكتشاف أن تريفور مصاب بسرطان الدم الليمفاوي الحبيبي الكبير، وهو نوع نادر من سرطان الدم.

وقال تريفور: "بالنظر إلى الوراء، أدركت أنني كنت أعاني التعرق الليلي والتعب الشديد، لكنني ظننت أنهما بسبب تقدمي في السن وإصابة بالأنفلونزا".

وأضاف: "بعد تشخيص إصابتي بسرطان الدم الليمفاوي الحبيبي الكبير، رأيت بعض الأصدقاء الذين لم يروني منذ فترة، شعروا بالضيق بسبب مظهري الباهت والمرهق".

خضع تريفور منذ ذلك الحين لدورتين من العلاج الكيميائي، وهو الآن في وضع "المراقبة والانتظار" لسرطان الدم الليمفاوي الحبيبي الكبير الذي يعانيه، هذا يشير إلى أنه سيُفْحَص بانتظام بحثًا عن أي علامات على أن المرض يتفاقم.

قال: "عانيت التهابات متكررة في الصدر، لكن حالتي العامة مستقرة، ولم أعان من أي مشاكل أخرى بسبب سرطان الدم".

وأضاف: "أدركت من خلال تجربتي أنني يجب أن أعيش كل يوم على أكمل وجه، وأن أقدر كل لحظة، وآمل أن أتمكن من رؤية أحفادي يكبرون، لكنني أدرك أن ذلك قد لا يكون ممكنًا"

كما يحث الآخرون على طلب المساعدة الطبية إذا عانوا أي أعراض لسرطان الدم.

وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان الدم ما يلي:

التعب الذي يستمر لفترة طويلة ولا يتحسن مع الراحة.

ظهور الكدمات والنزيف بسهولة أكبر.

حالات العدوى الأكثر تكرارًا أو الشديدة أو التي تستمر لفترة أطول.

الحمى.

فقدان الوزن غير المبرر.

تورم العقد الليمفاوية.

ضيق التنفس.

الشعور بالإعياء بشكل عام.

لذا، إذا شعرت بأي أعراض غير مبررة، يجب عليك الذهاب للطبيب المختص فورا.