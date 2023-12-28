فيديو متداول يُحذر من مادة "E407-E471" الموجودة في منتجات الألبان الشهيرة- وطبيب يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تداولت إحدى الأمهات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تكشف فيه خطورة مادة "E407-E471"، الموجودة في إحدى منتجات الألبان الشهيرة، ووصفتها بأنها مادة مسرطنة وخطيرة على الصحة.

وقال الدكتور حازم علي أخصائي التغذية العلاجية: "الإفراط في تناول الكاراجينان (E407) وأحادي وثنائي الجليسريدات للأحماض الدهنية (E471) يسبب الإصابة بالسرطان".

وتابع علي: "الكاراجينان هو إضافة غذائية تستخدم كمحسن ومثبت في منتجات الألبان مثل الآيس كريم والزبادي وحليب الشوكولاتة".

وأضاف: "الكاراجينان قد يسبب الالتهابات وقرحة الجهاز الهضمي وسرطان القولون، لكن لا بد من إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد الروابط بين الكاراجينان ومشاكل الجهاز الهضمي".

وأوضح أخصائي التغذية: "أحادي وثنائي الجليسريدات للأحماض الدهنية (E471) تستخدم كمستحلب ومثبت في منتجات الألبان مثل الحلويات والتشيز كيك المعبأة، ومع ذلك، يمكن أن يزيد تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة (الأحماض الدهنية الموجودة في أحادي وثنائي الجليسريدات) من خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية والسكري".