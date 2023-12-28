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8 علامات تشير أنك مصاب بالسكري وأنت لا تدري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

غالبًا ما يتم تصنيف العلامات الأولى لمرض السكري على أنها عامة ولا تجعلك بالضرورة تشعر بالمرض، وهذا يعني أن العديد من المرضى لا يدركون أن هناك شيئًا خاطئًا يحدث داخل أجسادهم.

تعتمد أعراض السكري على مدى ارتفاع مستوياته في الدم، وتشمل الأعراض:

الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.
كثرة التبول.
فقدان الوزن من دون قصد.
الشعور بالتعب والضعف.
التقلبات المزاجية.
الرؤية الضبابية.
بطء التئام القروح.
الإصابة بالكثير من حالات العدوى، مثل حالات اللثة والجلد والمهبل.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعتقد أنك أنت أو طفلك مصاب بداء السكري، أو لاحظت أيًّا من هذه الأعراض يجب التواصل مع الطبيب فورا، وفقا لموقع "mayoclinic".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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