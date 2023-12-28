3 طرق طبيعية للتخلص من الروائح الكريهة بالمنزل والمرحاض بأقل تكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الروائح الكريهة مصدر إزعاج، يٌسبب عدم الشعور بالراحة، لذا تلجأ ربات البيوت إلى شراء مٌعطرات باهظة الثمن، ولا يكون مفعولها قوياً، لذا هناك طرق بسيطة، لإعداد معطرات طبيعية في المنزل، وبتكلفة بسيطة جدًا.

مٌعطر الليمون والريحان

يعد الليمون والريحان، من أكثر الحلول الفعالة، في إزالة الروائح الكريهة من غرف المنزل، ويمكن تحضيره بطرق بسيطة، عوضا عن شراء معطرات باهظة الثمن، إذ يمكن وضع ¾ كوب ماء في وعاء على النار، وتركه يصل إلى مرحلة الغليان، ثم سكبه في وعاء آخر، وفقًا لموقع Better Homes and Gardens.

يمكن إضافة بعض المواد الطبيعية إلى الماء المغلي، للحصول على معطر الليمون والريحان الطبيعي، من خلال إضافة 4 ملاعق كبيرة من الريحان المجفف، وتركه لبضع دقائق، حتى تختلط الزيوت والمواد الطبيعية، الموجودة في الريحان وتندمج مع المياه، ثم تصفية المياه ووضعها في بخاخ، وإضافة خمس قطرات من زيت الليمون العطري إلى الزجاجة، واستخدامها في رش الرائحة بجميع أنحاء المنزل.

معطر البرتقال والقرنفل

يعد معطر البرتقال والقرنفل من الطرق الفعالة، التي تسُاعد على التخلص من الروائح الكريهة بالمنزل، بوضع وعاء على النار، وعندما تبدأ في الغليان، يضاف إليها شرائح من البرتقال، وعدد قليل من حبات القرنفل وعود قرفة، ويُترك الخليط على نار هادئة لعدة ساعات، لإخراج رائحة عطرية.

أوراق الشاي الأخضر الجافة

تعد أوراق الشاي الأخضر الجافة من الحلول الفعالة، في إزالة الروائح الكريهة من المنزل بطريقة بسيطة، إذ يمكن شراؤها ووضعها في الأماكن، التي تفوح منها روائح كريهة أو غير عطرية، سواء في غرف المنزل أو المرحاض.