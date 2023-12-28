طريقة تحضير الهوت شوكليت بمقادير بسيطة.. يساعد على تدفئة الجسم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الهوت شوكليت من المشروبات الساخنة، التي تُتَنَاوَل في فصل الشتاء للحصول على التدفئة، خاصة مع انخفاض درجة حرارة الجو، وهو من المشروبات ذات قيمة غذائية عالية، لاحتوائه على الحليب، لذا ينصح بتناوله عوضا عن مشروبات الكافيين إليكم مقادير الهوت شوكلت البسيط بحسب الشيف أميرة شنب على قناة «CBC سفرة»:

مقادير الهوت شوكلت البسيط

- من كوب وربع إلى كوب ونصف حليب، كامل الدسم أو خالي الدسم حسب الرغبة.

- ملعقة كبيرة مملوءة من الكاكاو الخام غير المحلى، أي كاكاو ليس مضافاً إليه سكر.

- ملعقة كبيرة من النشا.

من ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من السكر، ويمكن إضافة المزيد حسب الرغبة، ويمكن استبداله بالعسل الأبيض.

طريقة التحضير:

في وعاء يوضع الحليب والكاكاو والسكر والنشا، وتخلط هذه المكونات جيدًا، ثم يوضع الوعاء على النار مع التقليب المستمر، حتى يُحْصَل على قوام سميك، ويجب التقليب حتى يدخل الخليط في مرحلة الغليان، للتخلص من طعم النشا النيء، ويُسْكَب المشروب في كاسات، والتزيين برشة كاكاو خام أو سكر بودر أو قطع من المارشميللو، ويقدم المشروب ساخنًا.

يمكن إضافة قطع من الشيكولاتة إلى مشروب الهوت شوكليت

- يمكن إضافة قطع من الشيكولاتة إلى مشروب الهوت شوكليت، للحصول على طعم أغنى، ويمكن إضافة قرون الشطة المجففة، للحصول على طعم حار ولاذع للمشروب، مثل ما يقدم في دولة المكسيك.

- يمكن ترك مشروب الهوت شوكليت حتى يبرد، ثم وضعه في الثلاجة لعدة ساعات، وتقديمه باردًا للأطفال.