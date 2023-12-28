أمريكية تأكل 8 كيلو لحم و100 قطعة زلابية في ساعة.. كسبت ألف دولار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بقوام رشيق وجسد ممشوق، تضع أمامها مئات من الأطباق المٌختلفة، ثم تلتهمها دٌفعة واحدة، دون أن يزداد وزنها جراما واحدًا، وعلى الرغم من أن الأمريكية الشابة «راينا» اتخذت من تناول الوجبات بكميات ضخمة وهائلة مهنة، إلاً أنها استطاعت ألا تكتسب الوزن على الإطلاق.

قصة «راينا» الأمريكية تتناول 100 طبق سوشي بساعة

شاركت راينا وانغ، البالغة من العمر 29 عامًا، خلال 10 أعوام الماضية، وأثرت في مجال الطعام والسفر حول العالم، وتألقت في المسابقات الكبيرة، بحسب ما ذكره موقع صحيفة «نيويورك تايمز».

ومؤخرا شاركت «راينا» متابعيها عبر تطبيق «تيك توك»، مقطعا مصورًا تعلن فيه عن حصولها على مبلغ وصل قدره إلى 30 ألف دولار، ما يعادل 24 ألف جنية استرليني، من خلال المسابقات التي دخلت فيها على مدى 10 سنوات.

كميات الطعام التي تناولتها «راينا» خلال الفترة الأخيرة

تناولت الشابة الأمريكية «راينا» ما يقرب من 100 طبق من السوشي في 35 دقيقة، و17 رطلاً من شرائح اللحم في 70 دقيقة فقط، كم التهمت ما يقرب من 100 قطعة زلابية في 10 دقائق، واحتلت بذلك المركز الأول وحصلت على جائزة قدرها 1000 دولار، وهو ما يعادل 790 جنيهًا استرلينيًا.

وفي رحلة أخيرة إلى تايوان واليابان وفيتنام في آسيا، شاركت راينا في تحدي حيث كان عليها أن تأكل كمية من السوشي تعادل طولها الذي يبلغ 5 أقدام وبوصتين، وهو ما يعادل 108 أطباق، لقد أنهت ذلك في 35 دقيقة فقط وأكلت 6 أطباق إضافية كإجراء جيد.