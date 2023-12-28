10 نصائح لحماية طفلك من متحور كورونا الجديد.. ما علاقته بالمنخفض الجوي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعد أيام من إثارة المتحور الجديد JN.1 الذعر بين الناس بسبب تحذيرات منظمة الصحة العالمية من سرعة انتشاره، بجانب الغموض الشديد للفيروس الشبيه بنزلات البرد، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إيجابية أول حالتين بمتحور فيروس كورونا الجديد JN.1، وسط تقلبات هل هناك علاقة بين التقلبات الجوية وسرعة انتشار الفيروس الجديد؟.

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة المتحور الجديد بالمنخفض

تتأثر البلاد بداية من صباح اليوم الخميس بمنخفض جوي، يتسبب في سقوط أمطار شديدة إلى متوسطة في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يزيد من فرص عدوى البرد وفيروس الإنفلونزا.

ومنذ قليل أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل أول حالتين إيجابيتين مصابين بمتحور كورونا الجديدJN.1، وعند السؤال عن علاقة التقلبات الجوية بالفيروس الجديد وسرعة انتشاره، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، ورئيس هيئة المصل واللقاح سابقاً لـ«هن»:«أي عدوى فيروسية تنفسية تزيد مع تغيرات الجو» أي أن الحالة الجوية للطقس يٌمكنها أن تٌزيد من سرعة انتشار متحور كورونا الجديد.

الوصايا العشر لوقاية الأم والطفل من المتحور الجديد

وقدم «الحداد» نصائح مهمة للوقاية من الفيروس الجديد منها التالي:

1- من النصائح المهمة لمواجهة دور البرد والفيروسات كثرة تناول المياه قبل الخروج من البيت في الصباح أو الليل.

غسل الوجه قبل الخروج وفتح النافذة قليلاً، مع الحرص على الاستحمام في الشتاء بماء فاتر مع الحفاظ على عدم تعرض طفلك لأي تيار، والاستحمام يفضل عدم الخروج بعده.

-لا يفضل ارتداء الملابس الصوف والجواكت البوليستر التى تعطي حرارة زائدة للجسم، ويفضل استخدام الملابس القطنية خاصة للرضع ومرضى الحساسية.

-احرص على تناول ملعقة عسل نحل مع ملعقة عصير ربع ليمونة تٌقوي المناعة وتزيد الشهية على الأكل، واتباع نظام غذائي صحي يحتوي على البروتينات والفيتامينات وأوميجا 3، مع الحرص على الاهتمام بالرضع من خلال الرضاعة الطبيعية.

-يجب توخي الحذر من مسببات الحساسية ولابد من زيارة الطبيب لعمل اختبار حساسية والعلاج المناعي بالأمصال مفيد جدا لحالات كثير.