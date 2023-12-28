طريقة عمل مٌزيل عرق آمن وطبيعي بـ 10 جنيهات فقط.. وداعا للرائحة الكريهة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مزيل روائح العرق يعتبر جزءًا من روتين النظافة اليومي، حيث إن رائحة الجسم السيئة تنفر المحيطين بك، ويمكنك عمل مزيلات العرق، في البيت بمبلغ 10 جنيهات فقط، وهو ما يعتبر موفرا للغاية، ويريح الجسم من استخدام مستحضرات التجميل باهظة الثمن، أو اللجوء إلى مستحضرات تجميل أقل كفاءة من نظيراتها الأخرى.

مشكلات مزيل العرق

بعض مزيلات العرق تٌسبب حساسية مٌفرطة للجلد بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة ما يؤدي إلى الحكة الشديدة والجفاف واسمرار الجلد، ومن المُمكن أن تتسبب في الأمراض السرطانية، إذا مكوناتها تحتوي على بعض المعادن الثقيلة مثل الزئبق، وفيما يلي مٌزيل عرق رخيص وآمن ومن الطبيعة، بحسب دكتورة إيمان سند أستاذة الجلدية والليزر بكلية الطب بجامعة بنها.

مزيل عرق طبيعي

أوضحت إيمان سند أن استعمال «الشبة»، كمُزيل عرق يُعد اختيارا صحيا وآمنا، وهو مركب قابض يحد من نشاط الغدد العرقية، كما يجب استعمالها بشكل يومي مكرر عدة مرات باليوم، ويٌفضل استخدامها بعد الاستحمام، بالإضافة لتأكيد طبيب الجلدية بصلاحية استعمال «الشبة» للأطفال، حيث تعد منعدمة الخطورة على كل الأعمار، وفي المرة الواحدة تكون سعرها حوالي 10 جنيهات.

طريقة استعمال مزيل العرق الطبيعي

أما عن الطريقة المثالية لاستعمال «الشبة»، للتخلص من العرق، فيُفضل خلطها مع مسحوق بودرة التلك، بنسب مُتساوية من كلا المسحوقين، ووضعها على الجلد الرطب المبلل لأعلى فائدة يمكن تحصيلها من كفائة الشبة في مقاومة الروائح العرقية، ويمكن خلط مسحوق الشبة بماء الورد، مع القليل من النشا، للحصول على مٌزيل عرق، بالإضافة لعمل هذه الخلطة للتفتيح، بجانب إمكانية دمج مسحوق الشبة مع نوعية جيدة من خشب العود، للحصول على نتيجة مُعطرة.

وهناك طرق أخرى تعمل على تقليل الروائح الكريهة، وهي تتمثل في ارتداء ملابس قطنيّة فضفاضة تسمح بعبور الهواء، واللجوء إلى غسول موضعي مضاد للبكتيريا مثل البنزويل بيروكسايد، أو المضادات الحيوية الموضعية مثل الكليندامايسين.