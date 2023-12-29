منها خفض الكولسترول.. هذًا ما يحدث لجسمك عند تناول السلطة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة
أحمد صلاح أخصائي العلاجية يقول السلطة من الأطباق الصحية التي ينصح بتناولها يشكل يومي لما لها من فوائد عديدة للجسم.
تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية:
وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، تحتوي السلطة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، مثل الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على:
خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) في الدم.
تنظيم ضغط الدم
الوقاية من تصلب الشرايين.
تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
تحسين الهضم:
تحتوي السلطة على الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.
تقوية الجهاز المناعي:
تحتوي السلطة على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجهاز المناعي، مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين E ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على:
مكافحة العدوى.
حماية الجسم من الأمراض.
فقدان الوزن:
تحتوي السلطة على سعرات حرارية قليلة، ولكنها غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع، مما يساعد على فقدان الوزن أو الحفاظ على الوزن الصحي.
تحسين صحة البشرة: تحتوي السلطة على فيتامينات ومعادن مهمة لصحة البشرة، مثل فيتامين سي وفيتامين A واللوتين، والتي تساعد على:
مكافحة الشيخوخة.
حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.
تقليل ظهور حب الشباب.