منها خفض الكولسترول.. هذًا ما يحدث لجسمك عند تناول السلطة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

أحمد صلاح أخصائي العلاجية يقول السلطة من الأطباق الصحية التي ينصح بتناولها يشكل يومي لما لها من فوائد عديدة للجسم.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية:

وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، تحتوي السلطة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، مثل الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على:

خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) في الدم.

تنظيم ضغط الدم

الوقاية من تصلب الشرايين.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تحسين الهضم:

تحتوي السلطة على الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تقوية الجهاز المناعي:

تحتوي السلطة على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجهاز المناعي، مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين E ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على:

مكافحة العدوى.

حماية الجسم من الأمراض.

فقدان الوزن:

تحتوي السلطة على سعرات حرارية قليلة، ولكنها غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع، مما يساعد على فقدان الوزن أو الحفاظ على الوزن الصحي.

تحسين صحة البشرة: تحتوي السلطة على فيتامينات ومعادن مهمة لصحة البشرة، مثل فيتامين سي وفيتامين A واللوتين، والتي تساعد على:

مكافحة الشيخوخة.

حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

تقليل ظهور حب الشباب.